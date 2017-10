Chivite dice que el "cuatripartito acabará la legislatura pero no repetirá en el Gobierno"

En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la portavoz socialista ha manifestado que "este curso hemos visto avances sociales pero insuficientes" y ha criticado que "la pata nacionalista del Gobierno y el liderazgo cada vez más evidente de Bildu aprietan el acelerador, probablemente conscientes de que no habrá oportunidad".

Chivite ha querido hacer a "una apelación a la convivencia, integradora de la pluralidad" y ha señalado que "la complejidad de nuestra tierra no tiene por qué ser un problema" por lo que ha abogado por "convertirla en una oportunidad".

Ha pedido Chivite a los responsables de las instituciones públicas "asumir el compromiso ético de no utilizar la diferencia para confrontar a la sociedad y no crear abismos entre ciudadanos" y ha señalado que "no compartimos esta dinámica de exaltación identitaria que estamos viendo especialmente este año, el nacionalismo vasco sube su perfil y da alas a la derecha para elevar el tono antinacionalista y no nos gusta".

Ha defendido que la izquierda "no es nacionalista, no segrega, respeta, habla en términos de ciudadanos, no de pueblo, comprende la pluralidad para que toda la ciudadanía se sienta parte de Navarra". "La mayoría social no es radical", ha dicho, para insistir en que "no hay que resaltar las diferencias sino hacer hincapié en lo que tenemos en común".

Entrando en datos de Navarra, María Chivite se ha referido al empleo, un tema que parece "el debate del día de la marmota". "Otra vez el plan de empleo que no ha sido anunciado por la presidenta, ni lo ha nombrado", ha dicho, para advertir de "ojo con la autocomplacencia que es muy arriesgada".

Ha criticado que la presidenta "ni ha mencionado el Consejo del Diálogo Social" y "se resiste a reconocer la importancia de la concertación social". Le ha señalado Chivite a Barkos que "los sindicatos nacionalistas le han dado un portazo", por lo que ha pedido que "negocie con quien quiere negociar".

La portavoz socialista ha criticado, en Desarrollo Económico, "serios problemas con las carreteras" en Navarra y ha esperado "novedades respecto al Convenio Económico". "En materia fiscal, cómo no iba a aumentar la recaudación fiscal a costa de más esfuerzo de las rentas bajas y del castigo a las rentas medias con hijos a cargo", ha dicho, para pedir al Ejecutivo que "rectifique" y "haga un IRPF un impuesto justo".

Sobre el TAV, ha dicho Chivite que es "necesario" y "lo saben también los que se oponen aquí pero lo piden en otras CCAA". "Ha sido lamentable el espectáculo en torno al tren", ha opinado, para comentar que "la competencia es de España y le pedimos al Gobierno central compromiso y celeridad". "Lo deseable en Navarra es un acuerdo bilateral", ha añadido, para criticar que "Bildu ha subido el tono contra el vicepresidente porque Ayerdi siga queriendo un acuerdo".

Se ha referido también al Canal de Navarra y ha considerado que "ahora los que lo pretendieron dinamitar son conscientes de que es una infraestructura necesaria".

En tema educativo, María Chivite ha señalado que "la educación es la joya de la corona de un gobierno nacionalista" y ha censurado que la educación pública "ha caído en desgracia", con "un incremento de la matrícula en la concertada". "Peor no se puede", ha dicho, para señalar "se empeñan en contraponer las lenguas, lo que no hacen las familias". "Los sectarios son ustedes", ha dicho al Gobierno.

En sanidad, la portavoz socialista ha pedido a la presidenta que "no se atribuya un éxito que no es suyo". Ha indicado que hace valoraciones "positivas" de políticas sanitarias, pero ha comentado que "no hay quien se crea los datos de listas de espera que da el departamento de Salud".

Entre otras cosas, Chivite ha indicado que "en memoria histórica" se están dando "pasos positivos", pero no en memoria reciente y "no es casual". "Es una pena porque las víctimas de ETA no pueden quedar en el rincón por el lastre de sus socios de Bildu", ha señalado.

"Lengua, bandera y territorio son los caminos de construcción nacional, es el que ha tomado el Gobierno", ha censurado, para advertir de que "son minoría". "Lamentamos la posición de Podemos porque vemos aquí y en Cataluña que ha abrazado la causa secesionista", ha dicho.