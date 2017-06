Chivite quiere "liderar el nuevo cambio y presidir el Gobierno de Navarra" en "equipo y de la mano de la sociedad"

"Estamos decididos, tenemos las ideas, las propuestas, la audacia y las convicciones. Vamos a por todas, no nos va a parar nadie en este camino del Parlamento al Gobierno de Navarra", ha asegurado Chivite.

Así lo ha señalado la líder de los socialistas navarros en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para presentar su proyecto a la Secretaría General del partido, después de que la Comisión de Ética y Garantías del PSN le haya proclamado como secretaria general tras la certificación de los avales entregados por su candidatura, la única presentada.

La secretaria general del PSN ha garantizado que "vamos a dejarnos la piel para que seamos los socialistas quienes tomemos las riendas, implantemos una política más social, innovadora, justa, ética y participativa y hagamos desde la serenidad, el acuerdo, el diálogo y el entendimiento entre diferentes acuerdos de izquierdas y de progreso".

"El PSN y también el PSOE es el partido de la izquierda de este país y de Navarra, no nos va a faltar el aliento ni las fuerzas para demostrar y trasladar a la ciudadanía que hay un espacio más allá de la derecha, pero también un espacio más allá del soberanismo, y ese espacio es la izquierda y el progreso, quien tiene que liderar el próximo Gobierno de Navarra", ha enfatizado.

Chivite ha destacado que el próximo mes de julio, con la celebración del congreso del partido, "empezaremos una nueva etapa al frente de la Secretaría General tras estos dos años y medio en los que hemos iniciado un camino que ahora queremos continuar para llegar a la meta, para gobernar en el año 2019".

Según ha indicado, "en el tiempo que llevamos al frente de la dirección del PSN, hemos tenido tiempo de ir implantando algunas cosas", pero "nos queda mucho por hacer" y, por eso, "nos presentamos a la reelección, entendiendo que el proyecto tiene que seguir adelante para consolidar los objetivos".

"Uno de los objetivos fundamentales que nos marcamos y que los afiliados nos pedían era trabajar en la paz y la unidad interna del partido, y hoy el PSN se presenta a un congreso unido con una única candidatura", ha resaltado Chivite, para agregar que "el hecho de que haya habido una única candidatura a la Secretaría General nos da fuerza para salir a la calle con unidad".

Además, ha puesto en valor que la elección de una nueva dirección al frente del PSOE "ha generado una ilusión que se traduce en energía, convicción y credibilidad" y ha resaltado que la elección de la nueva dirección de Navarra "será la culminación del proceso del PSOE, un PSOE que ha entendido los nuevos tiempos políticos".

AÑOS "DUROS"

Chivite ha reconocido que los dos años y medio que ha estado al frente de la dirección del Partido Socialista de Navarra han sido años "duros, de muchos procesos internos y varios procesos externos", una época "de mucha exigencia, de mucho esfuerzo y un gran trabajo por parte de las agrupaciones y la militancia".

Asimismo, ha destacado que los ayuntamientos y las mancomunidades "están siendo un pilar fundamental para que las ideas y las propuestas socialistas lleguen a todos los rincones y sean útiles para mejorar la vida de las personas" y también ha ensalzado la actividad del partido en el Parlamento, donde "estamos haciendo propuestas claras, concretas, útiles, sin ataduras, sin peajes y actuando con total libertad conforme a nuestros principios y valores".

En cualquier caso, ha remarcado que "no nos debemos parar aquí" y ha defendido que el partido tiene que "dar un paso más" y "pasar a liderar la sociedad".

"Los cambios en el PSOE han sido ampliamente compartidos y por eso han venido para quedarse. También el cambio en Navarra ha venido para quedarse, pero no será el cambio que tenemos ahora, será otro cambio", ha asegurado Chivite, para señalar que "será un cambio que acierte en cuestiones esenciales".

En su opinión, "fue un error empezar el cambio enfrentando a unos contra otros como si de una revancha se tratara o de saldar cuentas, no reconociendo lo que nos une, como por ejemplo la bandera; fue un error enfrentar a la ciudadanía por saber o no saber un idioma; fue un error no afrontar la memoria histórica de ETA desde la firme condena; ha sido un error no buscar mayorías y consensos más allá de los 26 parlamentarios; y es un error no liderar el progreso desde inversiones estratégicas de futuro".

"SI EL CAMBIO QUIERE CONTINUAR DEBE SER OTRO"

Por todo esto, la secretaria general del PSN ha considerado que "si el cambio quiere continuar en Navarra debe ser otro, debe ser un cambio social, un cambio justo e innovador" y ha remarcado que "este cambio no lo puede liderar la derecha, pero tampoco el nacionalismo vasco que enfrenta, construye sin mayorías y desequilibra la balanza hacia políticas identitarias que tensionan".

"El cambio debe hacerse acordando, tejiendo lazos de respeto y confianza, buscando la unidad de todos para salir adelante, poniendo encima de la mesa lo que tenemos en común y no lo que nos separa", ha sostenido Chivite, quien ha propuesto que "la agenda del cambio esté centrada en una agenda de izquierda". "La agenda para el nuevo cambio tiene que estar fundamentada sobre todo en la búsqueda de la prosperidad y esa tiene que ser la misión del nuevo gobierno", ha aseverado.

Igualmente, ha apostado por "elevar la ética pública y el buen gobierno a la máxima categoría" para "no permitir que la corrupción pudra la credibilidad de nuestras instituciones". Y también ha defendido que "debemos esforzarnos en recordar nuestra historia, nuestra historia más reciente que es ETA, recordar esa etapa de horror y sectarismo reparando a sus víctimas".

En este sentido, ha pedido a todas las fuerzas políticas de Navarra que "condenen las acciones de ETA porque sólo así cimentaremos la paz y la convivencia que Navarra necesita".

LA SALUD DEL CUATRIPARTITO, "REGULAR"

Por otro lado, la secretaria general del PSN ha considerado que la salud del cuatripartito está "regular" como evidencian "diferentes cosas que hay encima de la mesa como el tema del tren, en las que hay discrepancias".

Y ha pedido a la presidenta del Gobierno de Navarra que "en esa balanza en la que tiene preservar el Gobierno a toda costa o hacer lo que tiene que hacer para el desarrollo económico y social de la comunidad, pese más el bien común y la mejora de nuestra comunidad y no sólo aguantar cuatro años en el Gobierno".