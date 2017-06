Civican acoge este martes una jornada sobre eficiencia energética del proyecto 'Greenpreneurs'

La exalcaldesa de Rubí y experta en energía Carmen García Lores intervendrá en la jornada, cuya apertura correrá a cargo de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández, y también participará Josune Prieto, coordinadora del proyecto.

'Oportunidades de los municipios eco sostenibles: líneas de trabajo y un ejemplo práctico' es el título de la intervención de Carmen García Lores, responsable de relaciones institucionales de la asesoría energética para municipios N2E.

Seguidamente se presentarán los resultados de 'Greenpreneurs' y más tarde comenzará el talk-show 'El concepto verde, base de un nuevo modelo', en el que intervendrán Jose Costero, director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona; Carmen García Lores, y Miguel Ángel Pascual, socio director de Efinovatic, con el arquitecto Manuel Enríquez Jiménez como moderador.

El programa europeo 'Greenpreneurs', financiado por el Fondo Social Europeo a través del programa Erasmus+, ha promovido la generación de proyectos emprendedores en el ámbito de la eficiencia energética en un marco de cooperación a través de un proyecto piloto impulsado por el Servicio Navarro de Empleo y liderado por el Centro de Investigación en Gestión de Mondragon Unibersitatea - MIK.

Ha contado también con la participación de la University of the West of England de Bristol (Reino Unido) y la Turku University of Applied Sciences LTD TUAS de Finlandia.