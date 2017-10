El Consejo de Transparencia dice que Garmendia (PSN) sólo ha asistido a dos sesiones y rechaza sus acusaciones

El Consejo de Transparencia de Navarra ha salido al paso de las críticas que la semana pasada le lanzó el parlamentario del PSN Guzmán Garmendia y ha defendido el trabajo que ha venido realizando esta institución desde su puesta en marcha.

Además, en un comunicado remitido a los medios, ha señalado que Guzmán Garmendia, que es miembro del Consejo por designación del Parlamento, sólo ha asistido a la sesión constitutiva de esta entidad y a otra sesión celebrada el 10 de abril. "Por lo tanto, su participación en la actividad realizada por este Consejo ha sido mínima", ha indicado.

El Consejo ha decidido responder en un comunicado a Guzmán Garmendia después de que este manifestara en una rueda de prensa que esta entidad "cuesta dinero", "no es necesaria", "no está trabajando" o "no está haciendo nada".

El Consejo de Transparencia ha explicado que, desde su constitución, ha celebrado siete sesiones en las que se han tomado diferentes acuerdos, habiéndose tramitado las 15 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos. El Consejo ha emitido resolución en relación a 14 de ellas.

Además, ha realizado distintas gestiones "para conseguir los medios y recursos necesarios que le permitan desarrollar su función; ha informado de su constitución a distintos sujetos obligados a hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública; mantiene contacto con el resto de órganos garantes existentes en otras Comunidades Autónomas y con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; y también ha atendido a todos los ciudadanos y ciudadanas que se nos han dirigido".

Según ha añadido, todos estos acuerdos, resoluciones y actuaciones, así como las actas de estas sesiones, están a disposición de la ciudadanía en la página web del Consejo de Transparencia.

Tras ello, el comunicado continúa señalando que "los miembros del Consejo de Transparencia de Navarra desconocemos las razones que han llevado a Guzmán Garmendia a afirmar lo señalado".

Según el Consejo, "las declaraciones de Guzmán Garmendia no solo faltan a la verdad, sino que injustificadamente atacan a la institución para la que fue designado, suponiendo también una falta de respeto hacia el resto de los miembros del Consejo que activamente estamos desarrollando nuestra función".

Finalmente, el Consejo ha asegurado que seguirá "dedicando sus esfuerzos en aras a hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas". "Este objetivo exige la dedicación y el compromiso de todos los miembros, los cuales nos encontramos al servicio de la ciudadanía", ha afirmado.