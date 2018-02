Couso (Podemos) acusa a Santos de querer "cargarse" a Laura Pérez para no postularse en las próximas elecciones

Carlos Couso, Laura Pérez, Rubén Velasco y Fanny Carrillo han celebrado este sábado una asamblea abierta en el Palacio Condestable de Pamplona para dar su versión sobre la crisis abierta en la formación tras el expedientes sancionador abierto sobre Pérez y después de que solicitaran el cambio de portavocía en el grupo parlamentario, en sustitución de Mikel Buil.

"No lo hemos hecho porque nos hemos vuelto locos de la noche a la mañana sino que hay un proceso que afecta al partido que nos ha acabado salpicando", ha afirmado en su intervención. Ha explicado que solicitaron el cambio de portavocía porque, según el reglamento, la firma del portavoz "sirve para expulsar del grupo a quien el portavoz vea conveniente". "No tenía ninguna ambición personal en ser portavoz, pero no estoy dispuesto a tolerar que se ataque burdamente a compañeros, que se destroce el partido y que se vaya el cambio al carajo", ha remarcado.

Couso ha manifestado que "no tiene que irse nadie a casa" y ha llamado a "seguir juntos para garantizar que el cambio sigue adelante". En este sentido, ha expresado su preocupación de cara a las elecciones de 2019 porque "tenemos la sensación de que la gente puede estar pensando que somos un partido malo o incluso el peor" y que en los comicios "se vuelvan a quedar en el sofá y vuelva a gobernar UPN".

"No hay que entrar en una dinámica de acciones y reacciones, tenemos que empezar a construir, dejar de mirarnos el obligo, aguantar juntos y no permitir que en mayo de 2019 gobierne UPN", ha reivindicado. "Ponemos por encima de las personas y el partido el cambio político", ha asegurado Couso que ha afirmado que "todo lo que hemos hecho ha sido conservar la unidad del grupo parlamentario".

LA DIRECCIÓN PIDIÓ NO FIRMAR UN ACUERDO "DONDE ESTUVIERA BILDU"

Couso ha relatado que tras las elecciones generales de 2015, cuando se inicia el proceso de negociación del acuerdo programático del cuatripartito en Navarra, la entonces secretaria general de Podemos, Laura Pérez, fue llamada a Madrid por la dirección nacional del partido donde se le dijo que "no debía firmar el acuerdo programático", que "lo más conveniente" era ser oposición y que "a Madrid no le interesaba que firmásemos un acuerdo donde estuviera Bildu".

Ante estas peticiones, ha continuado Couso, Pérez trasladó que en Podemos Navarra "entendíamos los intereses que podía haber en Madrid" que "podían desgastar las posibilidades de Podemos de desalojar al Gobierno del PP" pero que en Navarra "teníamos una situación de emergencia" y que "nuestro partido era la pieza clave para desalojar a UPN" del Gobierno de Navarra. En este sentido, el parlamentario ha asegurado que "si ha habido un gobierno del cambio en Navarra se lo debemos a Laura Pérez".

De la misma manera ha afirmado que el actual secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, después de las elecciones generales, "me propone estar en el complot" contra Laura Pérez. Según el parlamentario, Santos le dijo que "nos tenemos que cargar a Laura (Pérez)" y "lo vamos a hacer desde Madrid".

Igualmente, ha indicado que "se va a abrir el proceso de decisión de programas políticos en breve para las próximas elecciones y parece que había prisa por que Laura Pérez no estuviera en condiciones de ser una lista alternativa a esa oficialidad que nos consta que ya se está repartiendo unos escaños que no va a tener como sigamos así".

"EL CAMBIO DE DIRECCIÓN TUVO AFECTACIONES EN EL GRUPO PARLAMENTARIO"

Couso ha señalado que "se han juntado unas cuantas cosas" después de que Laura Pérez perdiera en las primarias a secretaria general de Podemos Navarra por una diferencia de 28 votos. Unas primarias en las que "no todo el mundo que quería votar pudo hacerlo y eso podría haber cambiado las cosas", ha aseverado.

El portavoz de Podemos ha asegurado que el cambio de dirección tuvo "afectaciones en el grupo parlamentario" y ha criticado que se cambió el reglamento del grupo parlamentario "sin contar con el grupo parlamentario".

A esta situación se sumó el despido en julio de 2017 de tres trabajadores del partido "en nombre del grupo parlamentario" a pesar de que este "no lo ha debatido y no está de acuerdo, y menos aplicando la reforma laboral". Couso ha resaltado, además, que los trabajadores despedidos "se habían significado con la lista que había perdido las primarias".

"Cuando se gana en unas elecciones con una diferencia de 28 votos, que indica que tienes un empate técnico, lo que no puedes hacer es lo que ha hecho esta dirección: quedarse con el 100% de los órganos de toma de decisiones y empezar a funcionar por su cuenta y riesgo sin contar con nadie", además de "cargarte al otro 50%", ha reprochado Couso que ha indicado que de esta manera "estás cargándote el partido porque el otro 50% va a reaccionar".

Al respecto ha destacado que en el conjunto de Podemos a nivel estatal "hay 10.000 expedientes abiertos". En este sentido, se ha dirigido al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, para decirle que "no se puede construir un proyecto colectivo con inquisiciones, con persecuciones, con purgas, con expedientes y con sanciones. ¿Qué proyecto colectivo es ese?, se ha preguntado.

Carlos Couso ha criticado además la "filtración" de un informe "que viene a decir que los miembros del grupo parlamentario éramos un puñetero desastre: que no cumplíamos con nuestros horarios, que había bajado la calidad de nuestras intervenciones, que hacíamos lo que nos daba la gana y que íbamos a la comisión que queríamos". Así, ha destacado que el grupo parlamentario "ha cubierto todas las sesiones de comisiones y de pleno del Parlamento, y ha presentado en estos tres años un trabajo que esta registrado con multitud de iniciativas que salen del contacto con multitud de colectivos sociales, comités de empresas y sindicatos".

Carlos Couso ha destacado que las denuncias en el seno de Podemos Navarra surgen de "un burócrata de UGT de Volskwagen" y ha recordado que este sindicato "se la tiene jurada" a Podemos Navarra "desde que impulsó la reforma del Servicio Navarro de Empleo" para "quitarles todos los convenios nominativos que tenían ahí".

COUSO ABRE LA POSIBILIDAD A PASAR AL GRUPO DE NO ADSCRITOS

Para el portavoz parlamentario de Podemos el expediente abierto a Laura Pérez "ha sido el hazmerreir por lo burdo de las acusaciones" que ha calificado de "absurdas". Ha calificado de "grave" este expediente y ha opinado que de cualquiera de las maneras que se resuelva "es malo". Así, ha indicado que si se resuelve a favor de Pérez "la dirección debe irse" y si lo hace en su contra "es en contra de la mitad de la militancia que le va a pedir que no dé el acta".

Al respecto ha asegurado que "posiblemente" Carrillo, Velasco y él se negarían a entregar el acta y pasarían al grupo de no adscritos lo que conllevaría que "el cambio político pierde en algunos aspectos: de nueve comisiones en el Parlamento perderíamos la mayoría en seis el cuatripartito, se perdería la mayoría en la Mesa y Junta" pero no en el pleno de la Cámara "con lo cual la aprobación de las leyes fundamentales no estaría en riesgo".