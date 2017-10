Covite dice que Navarra se ha convertido en "una olla a presión de la radicalización ante la dejadez de instituciones"

Consuelo Ordóñez, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de UPN para presentar el trabajo de su Observatorio de Radicalización, ha advertido de que "el panorama es desolador y es alarmante". "Hemos confirmado que en las calles de esta Comunidad lo que está pasando es que se está homenajeando a asesinos. Se les dedican vítores, aplausos y homenajes. Se celebran jornadas contra las Fuerzas de Seguridad, llamándoles perros y quemando en hogueras los símbolos que les representan", ha afirmado.

Igualmente, ha criticado que "se manipulan" las fiestas patronales de las localidades en verano, "agravado con la utilización de los niños, a los que su progenitores colocan en primera línea para que no pierdan detalle del acto en el que al supuesto héroe de turno se le admira con todos los honores".

Consuelo Ordóñez ha asegurado que en este ámbito "Navarra se lleva la peor parte por delante de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y es la región donde se han celebrado más actos de culto al terrorista, 12 en total en los últimos tres meses en localidades como Pamplona, la Cendea de Olza, Burlada, Etxarri Aranatz o Alsasua".

La presidenta de Covite ha afirmado que "los nuevos tiempos donde ETA no mata no deben imponerse a costa de la indignidad, a ETA no le debemos nada por dejarnos de matar, no vamos a aceptar que porque ETA no nos mate se trate a los asesinos de nuestros familiares como héroes".

Consuel Ordóñez ha comparecido acompañada de Carlos Fernández Decasadevante Romani, miembro de Covite, para explicar el trabajo que realiza este colectivo a través de su Observatorio de Radicalización, que ha comenzado a documentar los actos de homenaje a terroristas que se realizan en País Vasco y Navarra.

Carlos Fernández ha apuntado que "estamos ante un problema más serio de lo que parece, se producen homenajes y no pasa absolutamente nada, y para más escarnio, estos homenajes se realizan en localidades donde ha habido personas asesinadas por ETA".

Tras escuchar la intervención de Covite, el portavoz de UPN, Iñaki Iriarte, ha defendido que "la sociedad debe reconciliarse y sanar sus heridas, pero olvidar lo único que hace es perjudicar". Ha criticado a continuación los homenajes a terroristas. "Son las fiestas patronales, son los conciertos de grupos con letras que si se refirieran a mujeres o a inmigrantes serían reprobados. Son actos continuos que convierten nuestras localidades en espacios hostiles para quienes pensamos diferente y esos actos tienen que terminar", ha afirmado, para advertir al cuatripartito que su permanencia en el Gobierno "no puede ser a cualquier precio, la convivencia no puede ser el precio".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha declarado "partícipe del sufrimiento" de las víctimas de ETA. "Cómo no vamos a ser partícipes de su sufrimiento si durante 40 años o más hemos visto en las calles de nuestros pueblos, donde nuestros abuelos fueron asesinados, placas que decían 'Caídos por España', con los nombres de los asesinos. Compartimos su sufrimiento de pe a pa", ha indicado, para afirmar que Geroa Bai "rechaza" los homenajes a presos de ETA salidos de la cárcel. Ha dicho además que "no hay una única solución" a esta situación pero ha afirmado que "las soluciones pasan por el respeto mutuo".

Consuelo Ordóñez ha precisado que a su abuelo "lo mataron en agosto del 36, le hicieron el paseíllo y lo fusilaron, como a miles de personas".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "le gustaría que la intervención de Covite hubiera sido constructiva, pero no lo ha sido, como no lo ha sido las anteriores veces que ha venido al Parlamento". "Se siguen criminalizando las ideas. Nadie pondrá en duda el sufrimiento que habéis tenido todas las personas, pero querer patrimonializar el sufrimiento no es correcto y eso es lo que hace Covite", ha criticado, para responsabilizar a continuación al colectivo de dar "una imagen tergiversada de lo que pasa en Navarra".

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha considerado que la intervención de Covite ha sido "sesgada" y por ello "no la compartimos en plenitud". "Podemos nunca ha sido ambiguo ni equidistante en la condena de la violencia, sea cual sea, lo que pasa es que nuestras convicciones radicalmente democráticas no nos ciegan para obcecarnos con una parte de la realidad y negar todas las demás. No se puede acusar de que Navarra se está radicalizando, sin especificar", ya ha explicado que el acuerdo programático del Gobierno recoge "el compromiso con la paz y el rechazo de la violencia".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que su partido "nunca ha amparado ni considera éticos los homenajes a personas condenadas por delitos de terrorismo, ni otros homenajes relacionados con cualquier otro acto relacionado con violencia ilegítima". A continuación, ha defendido que "es el momento de que la sociedad inicie un proceso en el que no se acepten este tipo de actos" y ha pedido que "se adopten las medidas necesarias para proteger a las víctimas y favorecer la convivencia".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "desde luego que Navarra es una olla a presión y se ha instaurado el discurso del odio y el discurso del culto al terrorista, pero fomentado por el Gobierno de Navarra y por sus socios". "En Alsasua fueron agredidos dos guardias civiles y el Gobierno de Navarra y sus socios apoyaron a los agresores en lugar de a los guardias civiles. El Gobierno de Navarra ha hecho un homenaje a víctimas de violencia policial en el que se ha invitado a familiares de etarras. En dos años todo han sido homenajes a víctimas del franquismo, etcétera, pero a víctimas de ETA, cero", ha criticado, para acusar a Geroa Bai de "cobardía".

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha rechazado "el homenaje de terroristas orgullosos de serlo" y ha compartido que "esa exaltación sea un delito, de forma que cuando se produzca, las administraciones actúen". No obstante, ha criticado también que "algo tan grave como que el enaltecimiento de la dictadura franquista no es delito" y se ha declarado "en contra de la cultura del odio y hay que actuar con ella se produzca donde se produzca". Por último, no ha compartido que los homenajes a terroristas sean "una generalización en la sociedad navarra".