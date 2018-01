Echarte dice que el expediente de la planta de Ultzama estaba sustentado en "una amplia base jurídica"

José Javier Echarte, consejero de Agricultura entre 2003 y 2007, ha manifestado en la comisión de investigación en el Parlamento sobre la planta de Ultzama que él se remite únicamente a analizar la parcela de la que él era responsable (el servicio de Infraestructuras Agrarias) y ha señalado que no vio "en ningún momento" un trato de favor hacia este proyecto.

Además, ha explicado que él tuvo conocimiento de este proyecto hacia 2007 a través de los medios de comunicación y ha asegurado que "como director de servicio creo recordar que no he mantenido jamás una reunión con el Ayuntamiento de Ultzama referente a este tema concreto".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, le ha preguntado sobre el hecho de que este proyecto se llevara el 30 por ciento de las ayudas previstas en 2008 para entidades locales en el ámbito de infraestructuras ganaderas, porcentaje que se elevó al 50 por ciento en 2008, sobre lo que Echarte ha señalado que "hay un baremo en el que las entidades locales, de acuerdo a la puntuación que obtienen, van entrando o no en una convocatoria que recordemos es por concurrencia competitiva". "El importe no tiene que ser ni el 30 ni el 50 por ciento. El gestor del expediente no puede limitar a un 20, a un 10 o a un 15 por ciento el importe. Si lleva el 50 por ciento de la convocatoria, pues se lo ha llevado", ha indicado.

Durante su intervención, Echarte también ha sido preguntado por el hecho de que el proyecto respondiera a una inversión mancomunada de la que formaban parte Ultzama, Basaburua y Odieta, pero en la que Ultzama actuaba como "cabeza visible". Podemos le ha planteado si sería conveniente "atar jurídicamente" la constitución de este tipo mancomunidades para poder depurar posibles responsabilidades en el futuro, ante lo que Echarte se ha mostrado favorable.

"Estoy de acuerdo en que efectivamente, visto lo visto, jurídicamente estaría mucho mejor atado si hubiera habido la constitución de la mancomunidad en sí para depurar ahora posibles responsabilidades para cada uno de los entes que componen esa Mancomunidad, entre comillas. La convocatoria solo exige en esos momentos que se haga un ayuntamiento cabeza visible de la mancomunidad", ha explicado.