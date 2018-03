Eduardo Santos dice que los parlamentarios críticos "no forman parte de Podemos" y "no lo representan"

Eduardo Santos ha afirmado que estos parlamentarios "pueden decir lo que quieran, pero si no acatan los órganos democráticos del partido y su voto no responde a lo que dentro de Podemos es consecuencia de una posición expresada por los órganos, es evidente que no forman parte de eso".

Así lo ha manifestado Santos en declaraciones a los periodistas, ante la situación en la que se encuentra la formación morada tras la expulsión de la exsecretaria general del partido Laura Pérez, quien sin embargo tiene el control del grupo parlamentario con el apoyo de otros tres parlamentarios críticos con la dirección.

El secretario general de Podemos ha insistido en que "estas personas no nos representan, no están dentro de la organización y no hay nada más que añadir", si bien ha declinado pronunciarse sobre el hecho de que formalmente el partido no ha abierto ningún expediente contra esos parlamentarios, al margen del caso concreto de Laura Pérez.

"Estas personas se colocan voluntariamente fuera del partido, toman el control del grupo parlamentario y tendrán que responder ellos de la situación que han creado. Quien hace una situación surrealista tendrá que explicarla", ha asegurado.

Preguntado sobre si el partido baraja abrir un expediente a los tres parlamentarios críticos, Eduardo Santos ha afirmado que "en Podemos estamos trabajando día a día en lo que realmente le interesa a la ciudadanía, que no son nuestras cosas sino su día a día y en eso estamos centrados".

Tampoco ha querido valorar la postura del Gobierno de Navarra, que considera a Laura Pérez una interlocutora válida, y ha afirmado que "entiendo que el Gobierno estará obligado a hablar con parlamentarios de todo el arco parlamentario".

Por otro lado, Eduardo Santos ha negado que presionara a la letrada mayor del Parlamento de Navarra para que hiciera un informe favorable a Podemos con motivo del cambio de portavocía en el grupo parlamentario.

"Yo no he presionado absolutamente a nadie, dentro del ámbito jurídico se pueden explicar muchas veces cuáles son las posiciones y esto es absolutamente normal en todo planteamiento que se quiera hacer. Ni las letradas del Parlamento son jueces ni su informe es vinculante para una Cámara que tiene que responder a situaciones de tipo político. Yo no estoy para presionar a nadie en ningún sentido. Yo puedo explicar a quien me lo requiera y en el ámbito de una actuación política cuál es la posición jurídica y política de mi partido, eso entra dentro de las funciones normales que tiene un secretario general", ha dicho.

A continuación ha señalado que "en el ámbito del Parlamento las letradas hablan como muchos dirigentes políticos y parlamentarios, y no creo que eso sea presionar".

Sobre la carta escrita por el parlamentario Carlos Couso, que se muestra muy crítico con la dirección, Eduardo Santos ha afirmado que no va a hacer comentarios "sobre un artículo de opinión que es de una persona que no nos representa".

(Habrá ampliación)