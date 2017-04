Educación recuerda a los aspirantes a la contratación temporal de docentes que deben tener una certificación digital

Con el nuevo sistema telemático de contrataciones, que fue presentado el pasado 11 de abril, frente a la comunicación vía telefónica utilizada hasta ahora, se realizarán llamamientos públicos que se publicarán en www.navarra.es los lunes, miércoles y viernes hábiles de cada semana. Las personas aspirantes a la contratación deberán disponer de un certificado de usuario (DNI+Pin de la Hacienda Tributaria de Navarra, DNI electrónico o certificado digital) para poder participar en estos llamamientos. Se podrá participar desde las 13 horas del lunes y miércoles hasta las 10 horas del día siguiente, y desde las 13 horas del viernes hasta las 10 horas del lunes.

Suplementariamente, para las contrataciones temporales que no puedan ser cubiertas mediante el procedimiento general, el Departamento de Educación, también a través de www.navarra.es, publicará llamamientos extraordinarios a los que pueden presentarse también aspirantes no integrados en listados de contratación temporal de docentes que sí cumplan los requisitos de esas vacantes.

NUEVAS NECESIDADES Y SUSTITUCIONES

El procedimiento telemático se aplicará para la provisión temporal de puestos de trabajo docentes, tanto para cubrir puestos de trabajo por nuevas necesidades, como para cubrir sustituciones que se generen a lo largo del curso escolar. Para ello se convocarán actos de adjudicación de plazas que se realizarán de forma telemática y que se anunciarán en la página web del Departamento de Educación. Las plazas se ofertarán en dichos actos periódicos agrupadas por la lista de la que se pretendan cubrir. De manera excepcional, las relaciones de personas aspirantes correspondientes a una especialidad e idioma podrán utilizarse para la provisión, mediante contratación temporal, de puestos de trabajo correspondientes a otra especialidad afín.

Serán susceptibles de participar en este procedimiento las personas integrantes de las listas vigentes en cada especialidad e idioma que se encuentren disponibles en el momento de la publicación de cada convocatoria, de acuerdo con las modalidades que se establezcan en el procedimiento.

El Departamento de Educación convocará a las personas aspirantes al acto de adjudicación de plazas de manera obligatoria y/o voluntaria, para cada cuerpo, especialidad e idioma y para cada acto de adjudicación de plazas: la participación será obligatoria para aquellas personas que según su posición en las relaciones de aspirantes deban concurrir de forma obligatoria en virtud del número de necesidades que el Departamento de Educación pretenda proveer en cada acto de adjudicación telemática de plazas.

Será voluntaria para los aspirantes que, no teniendo obligación de participación en el acto de adjudicación, deseen voluntariamente tomar parte en el mismo, para el caso de que las plazas referidas no sean provistas entre los aspirantes que hayan participado de manera obligatoria. La convocatoria de un procedimiento telemático de adjudicación de plazas puede concurrir con los llamamientos telefónicos individuales que por razón de urgencia deban realizarse. En caso de aceptar la oferta individual, el aspirante quedará automáticamente excluido de la convocatoria de adjudicación telemática de plazas.

A pesar de que un aspirante resulte convocado de manera obligatoria, puede renunciar a escoger plazas que no tengan carácter obligatorio. Las plazas a las que puede renunciar sin pasar a estar no disponible son las que cumplen alguna de las siguientes características: contrato a tiempo parcial inferior a media jornada, de una especialidad afín o del centro penitenciario. Igualmente, tendrán la condición de plazas no obligatorias para las personas aspirantes aquellas que tengan uno o varios perfiles que el o la aspirante no tenga acreditados; completen con Música, Educación Física, Idioma moderno, vascuence en centros de castellano, siempre que el aspirante no figure en las listas de contratación de las especialidades e idiomas con las que completa la plaza, o exijan otras habilidades instrumentales o técnicas.

Cuando una persona aspirante a la contratación temporal, habiendo sido convocada de manera obligatoria al acto de adjudicación de plazas y teniendo para ésta dichas plazas carácter no renunciable, no hubiera concurrido al mismo, si por su orden de posición en las listas le hubiera correspondido alguna de ellas, pasará a figurar como no disponible en todas las listas en las que figure.

El Departamento de Educación resolverá cada convocatoria, con carácter general, el mismo día en que concluya el plazo de presentación de solicitudes o en el día siguiente a dicha conclusión y, en todo caso, antes de la publicación de la siguiente convocatoria. La adjudicación de plazas se realizará, teniendo en cuenta el orden de preferencia marcado por el aspirante, de acuerdo con el orden de prelación en que figuren las personas candidatas en la correspondiente lista y, en su caso, los perfiles correspondientes. Quedarán sin efecto, los destinos adjudicados a las personas participantes que no cumplan los requisitos tanto generales, como de titulación, exigidos para la participación en las correspondientes convocatorias.

El Departamento de Educación informará, en la página web www.educacion.navarra.es, del resultado de la resolución de cada convocatoria. Asimismo, el Departamento de Educación comunicará por correo electrónico y mensaje sms, el resultado de la resolución de cada convocatoria a las personas aspirantes que hayan resultado adjudicatarias de alguna de las plazas solicitadas.