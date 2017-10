Esparza dice que Barkos "podría ser perfectamente la candidata de EH Bildu en las próximas elecciones"

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha afirmado que Uxue Barkos "podría ser perfectamente la candidata de EH Bildu en las próximas elecciones" y ha afirmado que la jefa del Ejecutivo "está cómoda compartiendo los planteamientos de EH Bildu, que son un freno para el desarrollo de Navarra".

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Javier Esparza ha afirmado que Barkos "es incapaz de liderar un proyecto de prosperidad, desarrollo y futuro para Navarra, solo lidera un proyecto nacionalista para esta tierra, que tiene como objetivo la anexión al País Vasco y la ruptura con España".

El portavoz de UPN ha afirmado que "Uxue Barkos es cada día más radical, la Uxue Barkos moderada se quitó la careta hace tiempo y la actual legislatura va a ser de retroceso para Navarra". Frente a ello ha afirmado que UPN es "la única alternativa real al Gobierno nacionalista en Navarra" y ha asegurado que revertirá "las obsesiones del actual Gobierno a partir de mayo de 2019.

El portavoz regionalista ha afirmado que la Comunidad foral "tiene dos presidentes", Uxue Barkos y Adolfo Araiz (portavoz de EH Bildu). "Es una Presidencia coral. Están perfectamente coordinados, se reparten hasta cómo y quién engaña en determinados temas a los socios del cuatripartito", ha indicado.

Según Javier Esparza, "Araiz y Barkos comparten exactamente el mismo proyecto político para Navarra, quieren cambiar el estatus de Navarra, no creen en una Navarra foral dentro de España y por tanto del euro. Sueñan y trabajan por una Navarra dentro de Euskadi y por tanto fuera de Europa. Esta es su prioridad y a eso se dedican en su quehacer cotidiano", ha indicado.

Frente a ello, el portavoz regionalista ha asegurado que "los navarros no quieren aventuras independentistas, secesiones, rupturas". "No quieren que en Navarra se reproduzca lo que ocurre en Cataluña y desde luego UPN no lo va a permitir, UPN es la garantía de que en Navarra no ocurra lo que ocurre en Cataluña", ha asegurado.

Javier Esparza ha afirmado que "el autogobierno de Navarra no está en riesgo, el único riesgo para el autogobierno son los proyectos nacionalistas, que quieren que Navarra deje de ser Comunidad foral y española".

Además, el portavoz de UPN ha afirmado que "lo que me preocupa es Barkos, no me preocupan sus palabras, me preocupan especialmente sus hechos, las decisiones que toma, que se sitúe nuevamente, una ocasión tras otra, con aquellos que no cumplen la legalidad".

Así, refiriéndose a la situación de Cataluña, Esparza ha señalado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "lo único que defiende es la legalidad, la democracia, la libertad y también el autogobierno de Cataluña, pero dentro de la ley".

Durante su intervención, Javier Esparza ha hecho un repaso sobre la gestión del último año y ha criticado que Barkos "no ha cambiado su forma de gobernar, desgraciadamente para los ciudadanos, que son los que sufren sus decisiones". "Barkos sigue imponiendo sus decisiones, sin escuchar a nadie, y el grado de prepotencia se incrementa día a día, se sigue creyendo en posesión absoluta de la realidad, nunca se equivoca, nunca tiene la responsabilidad de nada de lo que ocurre en esta tierra", ha criticado.

Además, ha acusado al Gobierno foral de "engañar a la sociedad navarra". "El Gobierno no dialoga, impone; el Gobierno no incluye, excluye de forma permanente. Con este Gobierno, Navarra ha pasado a estar a la cola de transparencia, gobierna para los suyos sin escuchar ni atender a nadie que no comulgue con su ideología", ha dicho.

Javier Esparza ha afirmado además que Geroa Bai es "alérgico al desarrollo de Navarra". "EH Bildu siempre ha sido un freno para el desarrollo de Navarra, lo que no sabíamos es que Geroa Bai también lo es", ha indicado.

Frente a ello, ha defendido que "lo que quieren los ciudadanos es un Gobierno que piense en el futuro, que apueste por el desarrollo de esta tierra, que ofrezca bienestar, igualdad de oportunidades y empleo". Así, ha defendido que UPN trabajará por el desarrollo del tren de alta velocidad y del Canal de Navarra, al tiempo que ha criticado la gestión del Gobierno foral en esta materia.

El portavoz de UPN ha afirmado que Navarra "ya es no es la comunidad con menor tasa de paro de España, es la tercera; el Gobierno ha convertido a Navarra en la comunidad menos atractiva para invertir; a día de hoy seguimos sin plan de empleo en Navarra; la educación navarra está al servicio del nacionalismo vasco, y la consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales está dedicada en cuerpo y alma a los asuntos identitarios, entre ellos a imponer el euskera".

Además, ha afirmado que en un momento en el que, tras superarse los peores años de la crisis económica, "la gestión del día a día esta plagada de errores, de ceses y de dimisiones".