Geroa Bai, EH Bildu e I-E esperan que los cambios en Podemos no afecten a su compromiso con el acuerdo programático

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "Podemos es un partido que está dando estabilidad a un Gobierno, que sustenta al Gobierno de Barkos, pero desgraciadamente Podemos tiene todo menos la palabra estabilidad". "Por lo tanto, el Gobierno de Navarra, que está sustentado por Podemos, es cualquier cosa menos estable en este momento", ha señalado.

Por su parte, Koldo Martínez, ha indicado que para Geroa Bai "lo importante es la defensa y mantenimiento de lo que firmamos las cuatro organizaciones en el acuerdo programático y estamos convencidos de que el cambio de portavocía no va a influir en la defensa del acuerdo programático". Ha despedido "con cariño" a Buil de su portavocía y recibido también "con cariño" a Couso.

Sobre el voto particular de una parlamentaria de Podemos en el pleno del jueves, Martínez ha dicho que "sorprendió". "Se ha dado una vez y hubo empate a 25; cada uno es responsable de sus actos y es libre de hacer lo que considere adecuado aunque su posicionamiento rompió el acuerdo de las cuatro fuerzas", ha dicho, para afirmar que "no nos gusta". "En el futuro lo iremos viendo", ha añadido.

Desde EH Bildu, Maiorga Ramirez ha indicado que "hemos sido respetuosos con este proceso" y ha añadido que "los criterios de los letrados han sido concluyentes". "Estamos convencidos de que si existe un compromiso de los 26 parlamentarios de priorizar el cambio se buscarán las fórmulas necesarias para lograr que los hitos previstos para Navarra no se vean alterados", ha indicado, para añadir que "a la sociedad en general nos preocupa".

Sobre el desmarque de una parlamentaria de Podemos en una votación, Ramirez ha preferido "llevarlo al terreno de la anécdota" y ha señalado que "teniendo claras las prioridades políticas, estas cuestiones, lejos de profundizar en la solidez del mismo, lo alejan". "Se ha producido en un momento de cierta zozobra y esperamos que los que estamos a favor del cambio estemos por buscar consensos", ha dicho.

La socialista María Chivite ha indicado que el informe de los letrados de la Cámara es "claro" de que la Mesa y Junta "no tienen que opinar, solo tienen que darse por enteradas" del cambio de portavoces. "No me meto en las cuestiones internas de los partidos, pero alrededor de 45.000 navarros apoyaron a Podemos y no creo que este espectáculo que están dando les esté gustando mucho, están haciendo flaco favor a las personas que les apoyaron", ha agregado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que no les gusta meterse en cuestiones de otros partidos pero ha expuesto que "está afectando a la actividad parlamentaria". "Tenemos que estar sometidos a que los letrados hagan informes partidarios", ha dicho, para indicar que otros partidos "nos los niegan". "Llegaron a la política como espíritus puros y este es un caso más de lavar los trapos sucios dentro del Parlamento y públicamente", ha censurado.

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha comentado que "no vamos a entrar en cuestiones internas y de conflicto en el seno de un grupo parlamentario pero sí queremos reiterar el compromiso y la necesidad de los 26 parlamentarios de seguir estando comprometidos con el desarrollo y ejecución del cambio". "Los conflictos no pueden afectar a la mayoría parlamentaria, al compromiso de cambio de las cuatro fuerzas", ha concluido.