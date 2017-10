Geroa Bai dice que Rajoy "ha fallado en diplomacia y diálogo, y se ha quedado más solo que la una"

Según Koldo Martínez, el presidente del Gobierno central "se ha quedado más solo que la una, porque toda su actuación en este tema se ha dirigido más a su propio partido que a España y a Cataluña". "Hoy el mundo está horrorizado ante la actuación de un Gobierno como el del señor Rajoy", ha manifestado, en declaraciones a los medios al final de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El portavoz de Geroa Bai ha sostenido que "la actuación policial fue absolutamente desproporcionada y fe de ello dan los más de 800 heridos, algo realmente inaceptable e incomprensible en una sociedad democrática y mucho más en una sociedad como la catalana, que se comportó con un grado de civismo inusitado".

Koldo Martínez ha afirmado que, "ante un problema político real, la única respuesta que se le ha ocurrido al Gobierno del Partido Popular es la respuesta policial, en vez del diálogo". "No sé si Rajoy es consciente o no, pero la imagen de España en el mundo es lamentable y así lo recoge la prensa internacional. En los titulares de los diarios de todo el mundo se hace alusión directa a la violencia ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado frente a ciudadanos indefensos con los brazos en alto que lo único que querían era votar", ha indicado.

Además, el portavoz de Geroa Bai también ha considerado "muy llamativo que la primera comparecencia de un representante del Gobierno de España fuera la del Ministerio del Interior, como si lo que estuviera ocurriendo en aquellos momentos en Barcelona fuera un problema de orden público cuando era un problema político". "Los únicos que rompieron el orden público fueron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que irrumpieron en las calles y en los colegios", ha indicado.

Además, Martínez ha señalado que "si no fuera para echarse a llorar, hablaría del impresionante fallo de los servicios de inteligencia españoles, burlados por una ciudadanía que únicamente quería votar, que ha sido capaz de conservar en secreto dónde estaban las urnas, dónde estaban las papeletas". "Si esos son los servicios de inteligencia que tenemos...", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai ha aprovechado para recordar el tuit que publicó este domingo la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, quien manifestó: "Difícil imaginar mayor dignidad que la del pueblo catalán y difícil -penosamente difícil-, mayor despropósito que esta respuesta policial". Para Koldo Martínez, "este tuit recoge a la perfección lo que la mayoría de la sociedad navarra pensaba ayer".

Finalmente, cuestionado sobre la posición de abstención de Geroa Bai en una declaración de Izquierda-Ezkerra que no ve legitimada una declaración unilateral de independencia tras el referéndum, Koldo Martínez ha indicado que "de la misma forma que a la ciudadanía navarra no le gustaría que vinieran los catalanes a decirnos cómo tenemos que actuar, nosotros somos muy respetuosos con lo que la ciudadanía catalana decida al respecto". "No le vamos a decir qué tiene que decidir ni cómo, eso sí, lo que proponemos son vías de diálogo, de negociación y de acuerdo", ha añadido.

Además, ha precisado que "Geroa Bai ha dicho desde hace meses, cuando ya empezó este problema, que no desea la situación de Cataluña para Navarra". "Hoy lo seguimos diciendo, muchísimo más después de la respuesta violenta del Gobierno del PP a una exigencia democrática de la ciudadanía catalana", ha afirmado.