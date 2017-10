El Gobierno y la FNMC trabajan conjuntamente en una campaña de sensibilización contra la violencia de género

En la presentación de la campaña han intervenido Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Pablo Azcona, presidente de la FNMC, Mertxe Leranoz, directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad (INAI) y Amaia Zalba, en representación de las técnicas de igualdad.

Con esta presentación, el Ejecutivo Foral quiere mostrar su posicionamiento "a favor de una sociedad libre de este tipo de violencia". Así, desde hoy y a lo largo del mes de noviembre, van a estar desplegadas en la fachada del Palacio de Navarra las lonas con el lema 'No más violencia machista' junto con el símbolo de la mano lila. Además, se convocará a la ciudadanía a una concentración silenciosa que tendrá lugar ante el Palacio de Navarra el viernes día 24, a las 12 horas.

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

El objetivo central de la campaña es realizar una labor de sensibilización en la ciudadanía a través de un único mensaje desde Gobierno de Navarra y entidades locales. El elegido para este año es 'Nafarroak EZETZ dio / Navarra dice NO'. También se ofrecerá a todas los entes locales para que lo hagan extensible a sus municipios, de forma que sea un contenido único, a través del nombre de su municipio: 'Estella- Lizarra dice no', 'Berriozar dice no', 'Leitzak ezetz dio', citando alguno de los lemas personalizados para los ayuntamientos.

La FNMC se ha implicado en esta acción, para la que ha contado con el apoyo de la red de técnicas de igualdad de las entidades locales de modo que el mensaje sea único y tenga más impacto y más fuerza.

La consejera Ollo ha destacado la "excelente" coordinación que existe entre Gobierno y la FNMC, así como con el conjunto de técnicas de Igualdad, "un colectivo que desde el primer momento mostró su interés en la idea de lanzar un mensaje único en la campaña". "Se trata de reforzar y sumar sinergias entre las distintas instituciones, gobierno y entidades locales, que refuercen el impacto y la fuerza en la lucha contra la erradicación de una de las principales vulneraciones de los derechos humanos que nos asolan cada día, la violencia contra las mujeres", ha dicho.

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos de Navarra (FNMC), Pablo Azcona, ha señalado en el transcurso de su intervención que las entidades locales son conscientes de la responsabilidad que han adquirido en la lucha contra la violencia machista, en un doble sentido, "como administraciones con competencias en protección ciudadana, en materia de igualdad o en el ámbito de los derechos sociales, y como administraciones muy cercanas a nuestras vecinas y vecinos, con una relevante capacidad para detectar, prevenir y atender casos relacionados con la violencia de género".

Ha señalado que las entidades locales cuentan con 18 técnicas de igualdad que presentan servicios en 64 municipios, que agrupan a dos tercios de la población de la comunidad, "convencidos de la obligación legal y moral de promover dicha igualdad entre todos los seres humanos". "Convencidos, también, de que la igualdad es la base de cualquier actuación contra la violencia contra las mujeres", ha añadido.

I ENCUENTRO DE JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, Mertxe Leranoz, directora del INAI, ha informado también de la celebración del I Encuentro de Jóvenes en Navarra contra la Violencia de Género, con el que se pretende activar a" la juventud navarra en la prevención de la violencia contra las mujeres jóvenes, promoviendo comportamientos de respeto y buen trato y generando procesos de reflexión y debate entre la juventud, de cara a identificar las diferentes facetas de la violencia sexista".

La Organización de este encuentro se trabajará en especial con la Subdirección de Juventud y el Consejo de la Juventud de Navarra y tendrá lugar el próximo sábado 25 noviembre, en la Casa de Cultura de Burlada.

Además se han presentado otras acciones en torno al día 25 de noviembre, como la renovación del Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra con el fin de adaptarlo a la Ley Foral de 2015.. También se han editado tres folletos informativos sobre los recursos y prestaciones a que tienen derecho las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, traducidos además al inglés, francés, ruso y árabe, con el fin de llegar mejor a los colectivos de mujeres inmigrantes, y adaptados a las mujeres con discapacidad intelectual, contando con el Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS para ello.

En coordinación con la Dirección General de Deporte del Gobierno de Navarra, en los eventos de primer nivel masculinos y femeninos que se celebren en Navarra en los días cercanos al 25 de noviembre, se exhibirá una pancarta con el lema 'No + violencia contra las mujeres'. Además se completará con una campaña en medios de comunicación y en los comercios.

Toda la información sobre la campaña, y los materiales gráficos estará disponible próximamente en la web del Gobierno de Navarra. El mensaje central será difundido, asimismo, a través de las cuentas en las redes sociales del Gobierno (Facebook y Twitter).