El Gobierno de Navarra, "contrario" a la aplicación del 155 por "producirse una invasión del autogobierno"

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha señalado que el Gobierno foral "quiere reiterar una vez más su apuesta por el diálogo a la hora de resolver la situación creada en Cataluña en torno al 'proces'".

Preguntada sobre el posible "contagio" de esta situación a Navarra, Solana ha indicado que "estas valoraciones nos parecen fuera de lugar y despropósitos en más de un caso, y nos parece que lo único que revelan es que no se ha entendido nada, no se ha entendido exactamente en qué se está". "La situación es lo suficientemente seria como para no retorcer la cosa y llevarla a tal extremo", ha indicado, para añadir que "no tiene sentido ni razón de ser".