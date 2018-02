El Gobierno foral prepara las alegaciones sobre la conexión con la Y vasca y pide un análisis "serio" y "no político"

El Gobierno de Navarra está preparando las alegaciones que presentará al estudio informativo sobre la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca, un asunto sobre el que ha pedido un análisis "serio" al margen del "tono político".

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Manu Ayerdi, ha afirmado que el tren de alta velocidad "es una infraestructura estratégica de mucho recorrido y hay que hacer los análisis correspondientes".

En este sentido, Ayerdi ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que el Ministerio de Fomento ha ampliado el plazo de presentación de alegaciones al estudio sobre la conexión con la Y vasca y ha apuntado que el Ejecutivo foral está trabando en ello, colaborando también con el Gobierno vasco.

Así, Manu Ayerdi ha preferido no posicionarse por ninguna de las dos alternativas para la conexión (Vitoria y Ezkio), si bien ha apuntado que el Ministerio de Fomento ya ha planteado la de Vitoria como la "más ventajosa". "Nosotros ya vimos que efectivamente salía Vitoria bastante mejor puntuada, pero hay que hacer las cosas bien. El procedimiento de la declaración de impacto ambiental es intenso, están las alegaciones y creo que hay que analizar las cosas con profundidad. Vamos a tratar de no darle un tono político a la cuestión, sino de hacerlo con la seriedad que se merece", ha explicado.

El vicepresidente de Desarrollo Económico ha señalado que puede "entender al ministro cuando plantea que, para la conexión con Ezkio, hay un túnel de 21 kilómetros, lo que desde el punto de vista de la construcción le genera la inquietud de qué se puede encontrar, cuánto puede tardar, y que puede haber desviaciones económicas".

Por otro lado, Manu Ayerdi ha planteado que es "especialmente importante analizar el nivel de capacidad que se va a concentrar en el tramo entre Vitoria y el nudo de Bergara, en el caso de la conexión por Vitoria". "Es una cuestión técnica, pero de calado, analizar en una proyección a medio-largo plazo el esfuerzo que va a soportar ese tramo, en la medida en que concentraría todo el tráfico del corredor atlántico y del corredor navarro", ha explicado.

La próxima semana tendrá lugar una reunión del comité de seguimiento que conforman el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra para hablar de todo el corredor ferroviario, desde Zaragoza hasta la Y vasca.

Manu Ayerdi tiene previsto hacer una reflexión sobre el contexto logístico, con la idea de "recuperar también los protocolos que estaban en su momento firmados pero sin impulsar del área logística de Noáin e Imarcoain, y el desarrollo de la intermodalidad de la parte ferroviaria con la Ciudad del transporte", es decir, la unión de carretera y tren.

En esta línea, Ayerdi quiere trasladar este modelo a la Ribera, a los núcleos de Tudela y Castejón, donde "también podemos impulsar ese modelo de trabajo intermodal de carretera y tren".

También se ha referido el vicepresidente al anuncio que hizo ayer el ministro sobre diversos plazos, entre otros la licitación de las obras del TAV entre Villafranca y Olite para primavera, sobre lo que ha manifestado que "van en la línea de lo que ya escuchamos en enero y de lo que hemos podido hablar en las reuniones preparatorias". "No he observado ningún comentario que me haya generado sorpresa o preocupación", ha indicado.

Manu Ayerdi sí ha insistido en su interés de que la licitación del estudio informativo del bucle de Pamplona "pueda materializarse cuanto antes, porque nos va a dar el pistoletazo para un tramo relevante en el corredor".