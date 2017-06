El Gobierno foral concede 8.122 becas para estudios postobligatorios y universitarios, que se abonarán el 5 de julio

El Gobierno de Navarra ha concedido de forma provisional 8.122 becas para estudios postobligatorios y universitarios, que se abonarán a partir del próximo 5 de julio hasta un total de 3,9 millones. Del total de beneficiarios, 1.380 son alumnos de la Universidad Pública de Navarra, 656 de la Universidad de Navarra, 2.045 de otras universidades y 4.041 de otros estudios medios o superiores.

El resto de la cantidad destinada a la convocatoria de becas del curso 2016-2017, hasta 4.334.000 euros, se hará efectivo tras la tramitación de todas las alegaciones recibidas, algunas de ellas dependientes a su vez de recursos a las becas del Ministerio de Educación, ha explicado la consejera de Educación, María Solana, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la directora general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz.

En total, el Gobierno foral ha recibido 9.156 solicitudes de becas, lo que se traduce en 7.421 expedientes, ya que dentro de un expediente se incluyen varios estudiantes de la unidad familiar. Se han concedido 500 becas más que el pasado curso y se han destinado 700.000 euros más.

De las 8.122 becas concedidas, el 12,28% corresponde a estudiantes de la Universidad de Navarra; el 21,25% a la Universidad Pública de Navarra; el 22,33% a otras universidades; y el 44,14% a otros estudios medios y superiores, como cursos de adaptación al segundo ciclo de los grados, cursos para mayores de 25 años de la UNED, talleres profesionales, FP Básica, ciclos formativos de grado medio o superior, entre otros.

Respecto al número de alumnos que reciben becas, la directora general de Universidades ha detallado que la media recibida por el alumnado que accede a la UPNA es de 542 euros, mientras que la media de lo que recibe el alumnado que ha accedido en esta convocatoria a la Universidad de Navarra es de 2.541 euros. Por su parte, la cuantía media para alumnos de otras universidades es de 674 euros.

La consejera de Educación ha remarcado que el Gobierno foral ha pretendido lanzar "una convocatoria de becas que no genere agravio comparativo, que sea lo más justa posible para todos los navarros, los que estudien en la Universidad de Navarra y el resto, y que sea coherente". "Hay que apoyar y ayudar a los estudiantes de Navarra para que puedan continuar con sus estudios. Queremos hacer un reparto de los recursos que disponemos lo más justo posible", ha asegurado.

Ante la polémica que se generó por los requisitos de las becas a estudiantes de la Universidad de Navarra, Solana ha explicado que tras la modificación de la convocatoria por considerar "extemporáneo" el requisito de haber solicitado estudios previamente en la UPNA, "fueron cinco personas" las que solicitaron becas, de las cuales dos se han tramitado.

"Este es el porcentaje de que hablamos", ha remarcado la consejera, para recordar que "durante mucho tiempo se habló de un agravio masivo y escuchamos que se había dejado a mucha gente exenta de poder concurrir en esta convocatoria por este requisito". "Son cinco las personas que solicitan y sólo dos a quienes les corresponde", ha incidido.

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Según han detallado las responsables de Educación, la próxima convocatoria de becas se publicará en agosto, una vez haya publicado la suya el Ministerio, "un requisito legal, ya que se trata de una convocatoria complementaria".

De cara a la próxima convocatoria, al igual que sucedía en años anteriores con los solicitantes de becas en otras universidades, lo estudiantes de la Universidad de Navarra deberán justificar que en la UPNA no se ofertan los estudios que han elegido, no han obtenido plaza en los mismos, no han llegado a la nota de corte exigida o no se ofertaba la opción lingüística por la que habían optado.

Además, el alumnado que accede a la Universidad de Navarra por primera vez, al igual que a otras universidades públicas o privadas del resto del Estado, "deberá haber solicitado previamente beca al Ministerio de Educación o al Gobierno vasco y deberá justificar igualmente su no inclusión en la UPNA".

Nekane Oroz ha detallado que actualmente se está trabajando en el índice multiplicador que se aplicará en los tramos o umbrales de renta. A este alumnado, además, se le restará, al igual que al resto, la cantidad concedida por el Ministerio.

Asimismo, en el caso del alumnado de la UPNA "se tendrán en cuenta también los tramos de renta estableciéndose una gradación en la concesión de las cuantías, a diferencia de la última convocatoria".

Por su parte, al alumnado de la Universidad de Navarra que ya haya iniciado sus estudios previamente "se actualizarán sus datos anualmente y se les aplicará un régimen transitorio hasta finalizar sus estudios durante el cual se mantendrán las condiciones anteriores, es decir, los índices multiplicadores y la no obligatoriedad de matricularse en la UPNA."