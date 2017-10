El Gobierno valora "en general" de forma "positiva" el dictamen del Consejo de Navarra sobre el decreto del euskera

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno foral, Ana Ollo, ha valorado "en general" de forma "positiva" el dictamen del Consejo de Navarra sobre el proyecto de decreto foral sobre el uso del euskera en las Administraciones públicas de Navarra, ya que ha considerado "que avala el decreto", pero ha "discrepado" con que "cuestione algunos artículos".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Ollo ha indicado que "entendemos que el Consejo de Navarra avala la mayor parte del decreto, en concreto, todo lo referido a la planificación, al desarrollo de medidas en las zonas, en los servicios centrales...". "También ha sido avalado por las entidades locales, por las administraciones y otros organismos en el proceso de negociación", ha añadido.

Según ha añadido, la mayoría del Consejo de Navarra, "ya que hay un voto particular", "cuestiona determinados artículos referidos a los puestos bilingües y a la valoración del mérito que se hace del euskera en los puestos bilingües de la Administración".

Ollo ha señalado que "no compartimos que se esté valorando el mérito del euskera sin contar con el contexto global, y me refiero a que el Consejo de Navarra afirma que la valoración del euskera podría incidir en el proceso de provisión y acceso a la función pública de manera exponencial". "No lo compartimos, salvo si tenemos en cuenta que venimos de la normativa del euskera más restrictiva de los últimos 30 años en la Administración pública", ha dicho.

Ha añadido que, por ejemplo, "ahora para una plaza de ordenanza, administrativo o médico en Tudela contaría dos puntos disponer del C1 en inglés, francés o alemán y sin embargo la valoración del euskera es de 0 puntos". "Y en la zona mixta, la puntuación del euskera es entre 1,38 y 2,76", ha explicado.

La consejera ha señalado que en el decreto "se refleja un aumento de esa puntuación porque el euskera es una lengua propia de Navarra, es lengua oficial en partes del territorio" y ha añadido que "la ley del euskera ha sido superada por la realidad socio-lingüística".

OTROS ASUNTOS

Ana Ollo ha continuado señalando que "nos agrada y nos sorprende que continuamente en el dictamen el Consejo de Navarra alude a la realidad socio-lingüística, cuando es precisamente en base a esa realidad por lo que se ha elaborado este decreto". "La última encuesta socio-lingüística hablaba de 69.000 navarros euskaldunes, el 12,9 por ciento de la población, porcentaje que ha subido en los últimos 20 años tres puntos; y 55.000 euskaldunes pasivos", ha añadido.

Según ha continuado, "el porcentaje de la población de 16 a 24 años euskaldun en Navarra ha subido al 25,8 por ciento, luego uno de cada cuatro jóvenes es euskaldun en Navarra". "Y con estos datos hemos el proyecto de decreto, para atender a esa ciudadanía euskaldun", ha añadido, para indicar que en "el Gobierno de Navarra estamos con un 0,9 por ciento de plazas con perfil bilingüe".

Ollo ha indicado que "lo que nos queda ahora es estudiar con rigor el dictamen del Consejo de Navarra y el voto particular de una de las consejeras". "Una vez estudiado, espero que sea aprobado el decreto en no mucho tiempo por el Gobierno foral", ha afirmado, para concretar que a partir de ahí se pondría en marcha "el proceso de planificación por departamentos para introducir el euskera en atención a la ciudadanía".