La Hacienda foral ha tramitado 321.781 declaraciones, el 65% con resultado a devolver y el 30% a pagar

La Hacienda Tributaria de Navarra ha tramitado 321.781 declaraciones correspondientes a 452.786 personas durante la campaña para el pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cerrada el pasado 23 de junio.

Las 210.528 declaraciones que han resultado 'a devolver', que suponen el 65% de las presentadas, suman 177 millones de euros y ya se han abonado el 95,4%. Con resultado 'a pagar' se han contabilizado 111.261 declaraciones (el 30% de las presentadas) con un saldo total de 155,4 millones de euros. Además, un 5% de las declaraciones han tenido un resultado 'cero'.

Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, y el director gerente de Hacienda Navarra, Luis Esain, quienes han explicado que estas cifras suponen que "la cuota neta a devolver a los contribuyentes (saldo de la campaña) ha sido de 21,5 millones".

Asimismo, la suma de las retenciones y la campaña es de 84 millones de euros más con respecto a 2015, lo que supone un aumento del 7,30%.

A este respecto, el consejero ha resaltado que "los resultados se corresponde con las previsiones" realizadas por el Ejecutivo sobre los efectos de la reforma fiscal, teniendo en cuenta que la previsión era de aproximadamente unos 45 millones de euros más. "La mitad de los 84 millones se corresponde con la reforma fiscal y la otra mitad efecto de las bases imponibles que a su vez tributan", ha apuntado.

Asimismo, el director gerente de Hacienda, Luis Esain, ha destacado que en la campaña de la renta de 2016 "se percibe ya una cierta mejora en la economía", ya que se ha registrado un incremento del 2,93% de los rendimientos de trabajo, así como un 4,2% de los rendimientos profesionales y un 6,38% de los empresariales.

EL CUATRIPARTITO ANALIZARÁ LA REFORMA EN AGOSTO

Preguntado por si a la vista del resultado de la reforma fiscal el Gobierno foral se plantea cambios, Aranburu ha afirmado que "en esta materia estamos a lo que diga el Parlamento, en concreto, el cuatripartito" y ha avanzado que "tenemos fijadas reuniones para el mes de agosto para analizar con detalle la campaña".

"Lo que hoy estamos ofreciendo es un mero balance de la campaña, pero todavía no hemos analizado con detalle el comportamiento de la reforma, cuando lo hagamos lo pondremos en conocimiento del cuatripartito y se podrán tomar las decisiones correspondientes", ha expuesto Aranburu, para agregar que él no se inclina "por nada". "Los datos están ahí y se podrán juzgar y tomar la decisión correcta", ha aseverado.

En cualquier caso, sobre el IRPF, Aranburu ha recordado que el mayor cambio que se hizo fue la modificación del tratamiento de la unidad familiar y ha considerado que esta parte "no se va a modificar". "No me consta en lo que es el concepto filosófico en la deducción en base frente a la deducción en cuota, no he tenido ningún mensaje y yo tampoco veo que es justo", ha comentado.

Según ha expuesto, "sí cabe la posibilidad en función de la disponibilidad presupuestaria de ajustar las cuantías que se aplican por las deducciones por hijos". "Eso sí que se podría retocar si se considera que en algún caso han sido escasas, ese es un tema que se podría revisar con tranquilidad", ha afirmado.

Sobre la propuesta de Podemos de eliminar los beneficios fiscales por planes de pensiones, Aranburu ha señalado que "técnicamente es complejo analizar si es positivo o negativo" y ha remarcado que "cada contribuyente o inversor es el que tiene que decidir". En su opinión, es "un tema perfectamente abierto a la discusión", que "obviamente tiene un carácter ideológico o político". "Ha funcionado como mecanismo de cobertura de la pensión futura y favorece más al que tiene rentas más altas, creo que ese análisis todavía lo podemos seguir haciendo a la vista de la evolución de estos últimos años", ha declarado.

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Por otro lado, en cuanto a la vía de presentación, la mayor parte de las declaraciones tramitadas -en concreto, 179.414, que suponen el 52,4%- se corresponden con las elaboradas por Hacienda y puestas a disposición de las personas contribuyentes antes del inicio de la campaña. De las mismas, la mayoría (el 93,09%) han sido aceptadas por los y las contribuyentes.

La segunda vía de presentación más utilizada han sido las entidades colaboradoras, que han tramitado 100.458 declaraciones (el 29,5% del total). Le siguen la vía telemática a través de la oficina virtual (59.112 declaraciones, el 17,4%). Además se han tramitado 1.082 declaraciones manuales, que suman el 0,3% del total.

Por otra parte, en la oficina virtual de Hacienda Tributaria en internet, se han producido 503.424 accesos a las aplicaciones, un 3% menos que el año pasado, aunque en la oficina virtual se han contabilizado 226.011 contribuyentes distintos, un 2% más que en la anterior campaña. El nuevo programa de Renta, que Hacienda Tributaria de Navarra ha testado durante las últimas semanas de la campaña ha tenido casi 11.000 accesos.

DECLARACIONES DE PATRIMONIO

Por su parte, el número de declaraciones de patrimonio presentadas ha ascendido a 6.523 (2.260 más que las correspondientes a 2015), con una cuota total a ingresar de 39,86 millones de euros (8 millones de euros más que en 2015).

Según ha indicado Esain, esto se debe fundamentalmente al aumento de la tarifa, así como a la bajada del mínimo exento, que pasó de los 800.000 euros de 2015 a los 550.000 euros de 2016. Por otra parte, se trata de una subida amortiguada por el denominado escudo fiscal, un mecanismo que limita la tributación conjunta del IRPF y Patrimonio en determinados casos.