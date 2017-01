Irache critica el "poco control" de las compañías telefónicas al dar de alta a nuevos clientes

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha criticado el "poco control" de algunas compañías telefónicas a la hora de dar de alta a nuevos clientes. Algo que posibilita que se produzcan "altas fraudulentas en las que un estafador facilita los datos de otra persona y contrata un servicio a su nombre".

La asociación ha explicado en un comunicado que el origen del problema es que "en demasiadas ocasiones las operadoras no verifican la identidad del solicitante del alta, lo que permite que se produzcan fraudes en las contrataciones". "Incluso en las operaciones en las que se produce una llamada de verificación, ésta recoge los datos del interesado pero no verifica su identidad", ha indicado.

Irache ha recordado que la Ley de Consumidores y Usuarios señala la obligación de las compañías de facilitar el contrato por escrito y, si es la empresa la que ha llamado al consumidor, a tener un consentimiento expreso de éste de la contratación. "Sin embargo, mientras que en algunos sectores no es extraño que en las contrataciones telefónicas se envíe posteriormente un contrato en papel al domicilio del nuevo cliente, en telefonía esto no es habitual, lo que dificulta que se conozca el alta fraudulenta", apunta la asociación.

Este problema se da en las contrataciones por teléfono o internet ya que "no todas las compañías son rigurosas a la hora de cerciorarse de la identidad del posible cliente y no verifican que los datos aportados". Generalmente, basta con dar el nombre y la dirección, el número del DNI y el de la cuenta bancaria para cargar las cuotas; y si se trata de una mejora del servicio dentro de la misma compañía, "puede que no sea necesario tan siquiera ni aportar la cuenta bancaria".

Según explica Irache, los consumidores suelen darse cuenta del fraude "hasta meses después" y en ocasiones "ha llegado a ser incluido en un fichero de morosos".

Por todo ello, desde la asociación se recomiendan ante estos casos interponer una denuncia ante la policía por suplantación de identidad. En ella habrá que identificar el operador en el que se dio el alta fraudulenta y la fecha desde la que se han cobrado o se reclaman pagos. Irache ha destacado que "en la mayoría de los casos" las operadoras están devolviendo las cantidades cobradas o anulando las deudas exigidas, al reclamar con la correspondiente denuncia. Sin embargo, "en algún caso la compañía no accede a la devolución de cobros a no ser que haya una resolución judicial".

En otras ocasiones, no ha sido necesaria una denuncia "ya que la operadora no contaba con el necesario mandato -autorización firmada- de la domiciliación del pago".