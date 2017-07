Irache recomienda "redoblar la atención" en Sanfermines ante los robos de carteras y móviles

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha llamado a "redoblar la atención" en Sanfermines y en lugares turísticos ante los robos de carteras y teléfonos móviles. Según los datos de la asociación, al 9% de los navarros le han sustraído en alguna ocasión la cartera o el teléfono durante el periodo estival.

Por ello, recomienda "salir únicamente con el dinero en metálico que se prevé gastar y, si es posible, dejar las tarjetas de crédito en un lugar de seguro de la vivienda" durante los Sanfermines, las vacaciones, la playa o los lugares turísticos.

Otras pautas básicas de prevención son andar sin bolsos ni carteras y llevar el menor número de efectos necesarios en los bolsillos del pantalón. Si se camina con bolsos de mano, tratar de llevarlos siempre cruzados en la parte delantera, con el dispositivo de apertura pegado al cuerpo. Asimismo, hay que tenerlos siempre a la vista y no dejarlos nunca encima de la mesa del bar o cafetería, recomienda en un comunicado Irache.

La asociación recuerda que los teléfonos móviles son los objetos más hurtados, por lo que aconseja llevarlos en bolsillos interiores y nunca a la vista, o utilizar terminales viejos y de menor valor. Es igualmente recomendable anotar el código IMEI y guardar una copia de los datos del teléfono en otro dispositivo.

Ante el robo del teléfono móvil hay que actuar "lo más rápidamente posible" denunciándolo ante la policía y comunicándolo también a su operadora para bloquear el terminal y que no hagan llamadas u otros usos a su costa. Otra posibilidad es la instalación de aplicaciones de seguridad y localización de móviles.

COMUNICAR "CUANTO ANTES" EL ROBO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Ante el robo de una tarjeta de crédito, Irache aconseja comunicarlo cuanto antes a la entidad emisora, para que la tarjeta sea inutilizada. Posteriormente, habrá que presentar una denuncia ante la policía para después acudir a la entidad financiera y presentar un escrito relatando lo sucedido.

La asociación ha recordado que en estos casos el cliente no tiene que hacer frente a los gastos cuando se carguen el importe de un gasto realizado con la tarjeta después de comunicar a la entidad bancaria su pérdida o robo, o cuando no exista comprobante de la compra realizada. Igualmente, si la entidad "envía una tarjeta no solicitada por un medio inadecuado -correo ordinario- tampoco tendremos que responder de los gastos ocasionados por su robo", ha indicado.

COMPROBAR EL IMPORTE PAGADO Y CONSERVAR LOS RECIBOS

Cuando se paga con tarjeta conviene supervisar el importe, marcar el número clave con medidas de precaución y conservar los resguardos.

Además, es recomendable firmar la tarjeta nada más recibirla y no apuntar el número secreto en la cartera; comprobar que el cajero "está libre de toda sospecha" y "carece de dispositivos o aparatos sospechosos" antes de sacar dinero; y ocultar con la mano al marcar el número secreto; conservar los recibos de los cajeros y los justificantes de las compras. De la misma manera, Irache aconseja reducir el número de tarjetas de crédito y cancelar "las que son innecesarias".

Por otro lado, los establecimientos deben solicitar el DNI al cliente cuando realiza una compra y comprobar que su identidad coincide con el titular de la tarjeta para "evitar el uso fraudulento de las tarjetas de crédito".