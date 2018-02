La Navarra Film Commission participó en 2017 en 70 proyectos, nueve más que en 2016

El aumento en 2017 se ha producido especialmente en largometrajes de ficción, con una subida de 7 a 12 proyectos, y en series de televisión, con cuatro trabajos después de no acoger ninguno en 2016.

Asimismo, respecto a 2016 el pasado año se aumentaron los proyectos de cortometraje (de 18 a 20), de videoclips (de 2 a 7) y de vídeos institucionales (de 1 a 4). Por otro lado, se redujeron los largometrajes documentales (de 8 a 4), los programas de televisión (de 9 a 7), los spots (de 13 a 12) y los reportajes de foto-vídeo (de 3 a 0).

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, y el director gerente de Navarra Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO), Javier Lacunza, han presentado este jueves el balance de la actividad de la NFC en 2017. Asimismo, se ha presentado un estudio cualitativo y económico de los proyectos que la NFC ha asistido entre 2015 y 2017.

En cuanto a la actividad realizada durante 2017 por la NFC, Lacunza ha destacado además la presencia en redes sociales, así como la participación de la Spain Film Commission (SFC), de la que tiene el cargo de vicepresidencia, y de la European Film Commission (EFC).

Igualmente, ha resaltado la labor en "desarrollo y difusión de varios preestrenos en 2017", entre ellos están 'El guardián invisible' de Fernando González, 'Ignacio de Layola' de Paolo Dy, 'Black Butterfly' de Brian Goodman, y 'Abracadabra' de Pablo Berger.

ESTUDIO CUALITATIVO Y DE IMPACTO ECONÓMICO ENTRE 2015 Y 2017

Herrera ha presentado el estudio cualitativo y de impacto económico que por primera vez desde su creación en 2009 ha encargado la NFC. "Con este estudio se ha tratado de tener una aproximación a lo que suponen los proyectos aprobados por la NFC en los últimos años que nos permita establecer una comparativa en la evolución no solo en términos de rodaje sino también en cifras económicas", ha explicado.

Este estudio ha sido realizado entre septiembre y diciembre del año pasado por una consultora y el análisis se establece a partir de las 38 respuestas recibidas de las 64 encuestas remitidas a las productoras que han realizado rodajes en Navarra entre 2015 y 2017.

Por ello, ha remarcado que "es un estudio de mínimos ya que no analiza efectos de turismo inducido, elementos de valoración de marca o presencia en medios de comunicación, ni recoge proyectos que no hayan sido asistidos por la NFC". "Es un estudio de impacto económico de los proyectos apoyados por esta oficina de rodajes del Gobierno de Navarra y no un estudio sobre el sector audiovisual en Navarra", ha señalado.

Así pues, Herrera ha destacado que este estudio recoge que "las motivaciones de la productoras para elegir Navarra como territorio de rodaje tienen que ver casi en un 50% con la calidad y variedad de las localizaciones navarras, en un 25% con la temática de la producción, y en algo más de un 20% con la existencia de un incentivo fiscal a la producción audiovisual, y en un 15% con la facilidad administrativa y la cercanía de la administración de la comunidad foral".

Por su parte, Lacunza ha comentado que en dicho estudio muestra que el total del gasto generado en Navarra entre 2015 y 2017 por las productoras es de 37,4 millones de euros. De estos, los largometrajes de ficción generan prácticamente la mitad del gasto directo, los spots, series, programas de tv y los largometrajes documentales complementan prácticamente la totalidad del gasto restante.

Lacunza ha reseñado que "la actividad supuso una generación tributaria para las administraciones públicas de 8,2 millones de euros en el trienio, excluyendo de esta estimación los ingresos directos para las entidades públicas por servicios".

El estudio también señala que 2017 ha supuesto el 43% del total de gasto directo de los tres últimos años, situándose en los 16,1 millones de euros, y es el año de mayor generación económica de los tres estudiados. El gasto directo genera un impacto económico, en términos de producción, de 27,5 millones de euros en dicho año.

Otra de las conclusiones a la que ha llegado el estudio es que la distribución de los gastos a nivel global para los proyectos cambia en función de la tipología (largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes). Estos gastos oscilan entre el 27% y el 49% del presupuesto en equipos técnicos, y el 7,5% y el 25,3% en viajes y hoteles. En el caso de los largometrajes de ficción, el personal artístico supone en torno al 11,5% del global de gasto de los proyectos.

El nivel de gasto direccionado en Navarra cambia según la tipología de proyecto, y alcanza un 35% en el caso de los largometrajes de ficción, pasando a una cifra superior al 60% en el caso de documentales y cortometrajes. De manera similar evolucionan el porcentaje de días de rodaje en territorio navarro, variando del 31% hasta el 71% para esas mismas tipologías.

En cuanto a las zonas geográficas, Pamplona es el enclave más utilizado en ficción (más del 52%), mientras que tanto la zona media como noroeste se posicionan como segunda opción. Por otra parte, los documentales y cortometrajes distribuyen de manera más homogénea la actividad en el territorio, con un protagonismo cada vez mayor de la zona pirenaica, Tudela y Ribera.

SALTO DE CALIDAD PARA 2018

Por último, Lacunza ha puesto la vista en los pronósticos para 2018 y ha asegurado que "con este estudio damos por finalizado un trienio donde se ha demostrado que se pueden hacer cosas, que puede ser un sector emergente y se puede evolucionar, pero nos toca en este momento, en 2018, dar un salto de calidad".

Así pues, ha explicado que "tenemos que seguir atrayendo rodajes pero lo que necesitamos y en lo que tenemos que trabajar ahora es en los proyectos de inversión que nos permitan acometer otras cosas que no hemos hecho hasta la fecha".

Por ello, Lacunza ha indicado que "eso supone tener facilidades de rodaje de interiores, facilidades de posproducción, facilidades de animación que está íntimamente relacionado con el videojuego y con el márketing digital de contenidos e incluso con la publicidad". "Ese es un proyecto en el que la NFC puede ser testigo y colaborador pero en la que el sector privado es el que invierte y desarrolla", ha concluido.