El PSN quiere destinar a inversión productiva el dinero que se recupere de la actualización del Convenio

En su primera comparecencia del año, la líder del PSN, María Chivite, ha exigido al Gobierno de Uxue Barkos que destine a inversión productiva el dinero que recuperen las arcas forales por la reciente actualización del Convenio Económico. Chivite ha anunciado que los socialistas han presentado en el Parlamento, en forma de moción, las principales enmiendas con las que intentaron modificar los presupuestos para este año, y que fueron rechazadas “con el argumento de que faltaba liquidez para financiarlas”. Ahora que se sabe que el Estado tiene que devolver a Navarra una importante suma de dinero pagado de más, Chivite requiere al Ejecutivo foral que no utilice ese importe para amortizar deuda, como anunció el consejero de Hacienda, sino que afronte el “déficit de inversión productiva” que arrastra la Comunidad foral durante toda la legislatura.

A su juicio, Navarra tiene en estos momentos la “solvencia” necesaria como para ir pagando su deuda sin tener que recurrir al ingreso extra que supondrá la devolución de lo pagado de más al Estado. Mientras que destinar el dinero a operaciones de tesorería no aportaría más ventajas a Navarra, invertirlo supondría “creación de empleo” y, por lo tanto, “generaría un retorno”, ha considerado la secretaria general de los socialistas navarros.

Las inversiones que propone el PSN, y para las que ha pedido el apoyo del resto de los grupos, se engloban en tres bloques: innovación e investigación, mejora de infraestructuras sanitarias y educativas, y desarrollo territorial. Entre las que proponen en el primer grupo destaca el aumento de inversión en la UPNA, o el incremento del dinero para renovar equipamiento médico y tecnológico en los hospitales públicos de Pamplona, Tudela y Estella.

El segundo bloque incluye un plan de mejora de centros de salud y consultorios de las áreas de Tudela y Estella, la construcción de la escuela municipal de cero a tres años en Sarriguren, o la adecuación de los centros públicos a la ley de Accesibilidad. En el tercer bloque, los socialistas quieren que se invierta más en el plan director de carreteras, “que arrastra un déficit clamoroso que afecta a toda la red”, ha denunciado Chivite.

La propuesta socialista centrará buena parte del debate parlamentario cuando comience el curso en el Legislativo, ya que el anuncio del Gobierno de destinar a pagar la deuda el dinero que se recupere por la actualización del Convenio Económico no tuvo una buena acogida por parte del resto del cuatripartito. Cada grupo tuvo que ‘dejar en el tintero’ una serie de iniciativas propias a la hora de acordar los presupuestos, con el argumento de que no había liquidez para financiarlas todas, pero la inyección de dinero extra que se producirá este año deja sin sentido dicha negociación. En cualquier caso, la primera incógnita que se debe despejar es la de la cantidad que recibirá Navarra, que se ha calculado en 215 millones, pero sobre la que el Estado aún no se ha pronunciado.