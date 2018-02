El Parlamento de Navarra pide a ETA que colabore con la Justicia para aclarar sus delitos

Además, ha reclamado a todos sus militantes y exmilitantes que, "antes y después de dicha disolución, colaboren con la justicia española y francesa para aclarar exhaustivamente todas y cada una de sus actividades delictivas, la identidad y responsabilidades de sus inductores, promotores económicos, cómplices y colaboradores intelectuales".

El texto aprobado es una iniciativa presentada por UPN que ha recabado el apoyo de Geroa Bai, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra, mientras que Podemos ha apoyado la exigencia de disolución y se ha abstenido en la reclamación de colaboración a los militantes de ETA. EH Bildu se ha abstenido en los dos puntos.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha recordado que hace dos semanas se aprobó en el Parlamento una moción sin ningún voto en contra para pedir al Gobierno central que desclasificara toda la documentación para aclarar "los hechos dolorosos de la muerte de Germán Rodríguez hace 40 años" por disparos de la Policía. "Lo que se pedía al Gobierno central hace dos semanas lo tenemos que pedir ahora para las miles de víctimas, entre muertos, heridos, mutilados, extorsionados, acosados y expulsados por la banda terrorista y quienes le apoyaban. Todas las responsabilidades deberán ser conocidas por la sociedad. La convivencia no puede instaurarse sobre la base del olvido", ha señalado.

Geroa Bai ha presentado una enmienda para extender esa exigencia de colaboración a los responsables de otras violencias. UPN no ha aceptado introducir la enmienda porque prefería que el texto se circunscribiera a la banda terrorista ETA, pero ha invitado a Geroa Bai a que presente su enmienda en forma de moción en otra sesión y se ha mostrado favorable a apoyarla, como ha hecho en ocasiones anteriores con textos similares.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha compartido "la gravedad de la existencia del terrorismo" y ha señalado que es "un deber político y moral exigir a las personas que han formado parte del entramado de ETA que colaboren para esclarecer exhaustivamente todos los pormenores de sus actividades delictivas, a fin de que las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación". "La exigencia de colaboración con la justicia la hacemos extensiva a todos los victimarios de todas las violencias injustas e ilegítimas que se han producido", ha indicado, para precisar que su grupo apoyaría íntegramente la moción de UPN pese a que no ha sido aceptada su enmienda.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que su grupo reconoce "el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y por eso nos vamos a abstener". No obstante, ha aprovechado para criticar que "el Gobierno del Estado solo pone trabas en el camino para la paz, en lugar de ser parte de la solución, es parte del problema, sin querer mover un solo dedo". "Esta moción responde a esa misma lógica, a la lógica de vencedores y vencidos", ha asegurado.

Por parte de Podemos, Tere Sáez ha asegurado que su grupo "siempre ha condenado todas las formas de violencia y es muy lamentable tener que seguir continuamente recordando lo evidente". Además, sobre la petición a los miembros de ETA de que colaboren, ha señalado que "no podemos obligar a nadie a declarar contra sí mismo, es un derecho democrático que tienen también los victimarios". Por ello, ha votado a favor de la disolución de ETA, pero se ha abstenido en la petición de que sus miembros colaboren con la Justicia.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha lamentado que Geroa Bai y Podemos han dedicado parte de su intervención a "hablar de todas las violencias, de todos los sufrimientos, del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cuando se ha presentado una moción por parte de UPN que se refiere al terrorismo de ETA". "Vamos a dejar de intentar blanquear el terrorismo de ETA diciendo que existen otros terrorismos", ha pedido, para reclamar a la banda terrorista que "desaparezca de una vez de la sociedad, que se borre del mapa".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha lamentado que "la moción no salga por unanimidad y siempre por culpa de los mismos" y ha añadido que "es una pena que los de siempre hayan decidido demostrar su equidistancia trayendo una enmienda sobre todas las violencias". "Son incapaces de hablar solo de las víctimas de ETA, ahí siguen con su discurso de blanqueo y de diluir. Nosotros cuando hay una moción de víctimas del franquismo, de las que estamos a favor, nunca jamás hemos metido una enmienda para que se hable de las víctimas de ETA", ha afirmado, para exigir la disolución de la banda terrorista "sin contraprestaciones de ningún tipo".

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que su grupo respalda la moción porque siempre ha tenido una posición muy clara en la exigencia de disolución a ETA", aunque ha precisado que no se va a "someter a que el PPN nos diga de qué podemos hablar o no". "Las únicas víctimas que no tienen derecho a la justicia son las víctimas del franquismo, tienen que vivir toda su vida con la carga de la impunidad y con un Estado que jamás hará justicia con ellas. Hoy en Navarra puede haber en torno a mil personas en cunetas, víctimas de la violencia de 1936. No estaría mal que este Parlamento reclame colaboración para esclarecer esos hechos", ha indicado.