El Parlamento foral rechaza solicitar la ejecución íntegra de la segunda fase del Canal de Navarra

El cuatripartito, contrario a la moción, ha presentado una enmienda de sustitución para proponer que el abastecimiento de agua hasta la Ribera se haga "con el dimensionamiento suficiente una vez definidas las necesidades presentes y futuras", contando con la participación de los regantes y reconociendo "el impulso" que está dando el Gobierno para que el agua llegue a la Ribera.

UPN no ha aceptado la enmienda y finalmente su iniciativa no ha prosperado, al ser insuficiente el apoyo de PSN y PPN. Han votado en contra Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

La formación regionalista demandaba la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra "con el caudal y dimensionamiento suficientes y en las mismas condiciones en que se ha venido desarrollando el proyecto en su primera fase y ampliación". Además, apoyaba "la posición de las comunidades de regantes de la margen derecha que solicitan al Gobierno la ejecución íntegra del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra con las 21.000 hectáreas en su totalidad". Finalmente, proponía trasladar la moción al departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.

El presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el Canal de Navarra es "una infraestructura estratégica para Navarra, genera riqueza, la distribuye entre miles de navarros y crea empleo" y ha afirmado que "todas las comunidades de regantes de la margen derecha del Ebro" están reclamando su construcción. "Se lo están diciendo alto y claro al Gobierno. Se puede poner unos tapones o una venda, pero ellos han hablado alto y claro", ha afirmado, para señalar que al cuatripartito "no le ha quedado otra alternativa que reconocer que el único futuro posible para la Ribera es el canal".

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde le ha respondido que UPN dejó en verano de 2015 "la infraestructura paralizada, con la sociedad que tenía que ejecutarla, Canasa, en quiebra, y con un proyecto que es imposible llevar a cabo en su segunda fase tal y como está planteado". "El nuevo Gobierno heredó un marrón. Parece que lo está encaminando y que lo va a hacer posible con un planteamiento viable. Se está actuando con seriedad y con rigor y no desde el oportunismo político", ha destacado.

El parlamentario de EH Bildu Dabid Anaut ha criticado "la gestión catastrófica y los cálculos inadecuados que hizo UPN" para el Canal de Navarra y ha afirmado que la formación regionalista "utiliza este asunto para desgastar al Gobierno en la Ribera". "UPN dice que hay que construir infraestructuras y cuanto más grandes, mejor. No tiene dudas, actúa ciegamente, y luego la factura la pagamos los demás", ha indicado, para afirmar que "hay que responder a las dudas analizando diferentes alternativas".

En la misma línea, el parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha afirmado que UPN "persiste en una actitud cerril" y ha considerado "imprescindible el estudio de necesidades, demandas y análisis de alternativas para llevar agua a la Ribera antes de decidir sobre esta infraestructura". Además, ha planteado que el Canal "puede generar una tendencia al latifundismo en comparación con el mosaico que tiene ahora el regadío en la zona".

A favor de la moción, el parlamentario del PSN Santos Cerdán ha asegurado que el Canal es "una infraestructura fundamental en la Ribera, que vertebra Navarra, que genera riqueza y vida" y ha censurado que "llevamos dos años de legislatura perdidos". "Ahora estamos en plena sequía y hoy nadie discute que el agua es un bien estratégico y más lo será en el futuro. Disponer de reservas de agua va a ser fundamental para el desarrollo económico de una región", ha asegurado, para pedir al Gobierno foral que "se ponga manos a la obra".

También apoyando la moción, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que el Gobierno foral "no ha dado ningún impulso a esta infraestructura, el verdadero impulso ha venido de UPN, PSN y PP, cada uno en la responsabilidad que tiene". "Si no damos nosotros el impulso, el Canal no viene a la segunda fase de ninguna manera", ha indicado, para señalar que "la Ribera quiere agua a través del Canal lo antes posible, lo piden los agricultores y lo pide la industria".

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha sostenido que "la moción es absurda en la medida en que carece del rigor técnico necesario" y ha acusado a la oposición de "utilizar este tema para sus intereses partidistas". "Nuestra posición es dar una solución que lleve agua de boca de calidad y agua de riego a la Ribera. Y para eso hay que tener en cuenta la demanda y necesidades y ver cómo se va a financiar. Y en esto está el Gobierno de Navarra", ha indicado.