La Plataforma por el Patrimonio volverá a entregar carbón al Arzobispado en protesta por las inmatriculaciones

Representantes de la plataforma han ofrecido este martes una rueda de prensa para presentar esta concentración que realizan cada año en protesta por los bienes inmatriculados por el Arzobispado, "una batalla de larga duración".

En representación del colectivo, Andrés Valentín ha puesto en valor que a lo largo de este año el tema de las inmatriculaciones "ha cobrado un protagonismo importante en la agenda política" y ha destacado que han sido "numerosas ocasiones" en las que este tema ha sido tratado en el Parlamento foral.

Además, ha resaltado que en estos meses también han mantenido contactos con el Gobierno de Navarra, a lo que se suma que desde los ayuntamientos y concejos de la Comunidad foral "siguen apoyando a la plataforma". Por ello, se ha mostrado "satisfecho" de que "la problemática de las inmatriculaciones haya pasado a formar parte de la agenda política".

Igualmente, Valentín ha calificado de "enormemente importante" que en 2016, a iniciativa de Navarra, se haya realizado un encuentro estatal en el que se ha constituido la Coordinadora de plataformas por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia.

Sin embargo, el representante de la plataforma navarra ha remarcado que a lo largo de este año también ha habido "sombras" y ha lamentado que "seguimos sin conseguir que se sepa el volumen y detalle de los bienes inmatriculados".

Según ha precisado, entre 1998 y 2007 han sido 1.087 los bienes inmatriculados por la Iglesia en la Comunidad foral, pero ha criticado que "los bienes inmatriculados de antes y después de esa fecha no se conocen" porque "no nos dejan saber", a pesar de que "se ha preguntado reiteradamente al Ministerio de Justicia". "No responden", ha censurado.

Por otro lado, Valentín ha advertido de que "seguimos viendo cómo se provocan conflictos vecinales cada día más numerosos como consecuencia de las inmatriculaciones" y ha asegurado que este año la Iglesia ha vendido cuatro iglesias en la Comunidad foral.

También se ha referido el representante de la plataforma navarra a la reciente sentencia de Estrasburgo, que ha condenado al Estado español a pagar 600.000 euros por "su desidia, nosotros diríamos complicidad, con la Iglesia católica al no haber vigilado satisfactoriamente los bienes públicos en el caso de las inmatriculaciones". Y ha avisado del "riesgo" de que los ciudadanos "sigamos pagando los desaguisados derivados de las inmatriculaciones".

Por todo esto, ha destacado que desde la plataforma "volveremos a entregar carbón al Arzobispado hasta que la dinámica de las inmatriculaciones no revierta y, con ello, la sociedad vuelva a tener la titularidad de los bienes que siguen siendo públicos".

De cara a 2017, Valentín ha avanzado que ya se están realizando gestiones para plantear en el Congreso de los Diputados "la exigencia de información sobre los bienes inmatriculados" y que, en Navarra, la plataforma acompañará de "una manera más activa a los ayuntamientos y concejos en los conflictos que van apareciendo".