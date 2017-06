Podemos e I-E piden nueva prórroga del plazo de enmiendas a la ley de Policías y "dar otra oportunidad a la negociación"

El parlamentario de Podemos en la Cámara navarra Carlos Couso ha explicado, en declaraciones a los medios, que esta mañana antes de asistir al pleno del Parlamento se han reunido con la consejera María José Beaumont y su equipo negociador del proyecto de ley de Policías de Navarra.

Según ha dicho, aunque se han producido "avances" y "mejoras" en la negociación de la propuesta del Gobierno con dos sindicatos de la Policía Foral, "en lo que atañe a las condiciones labores de las y los policías no tenemos el acuerdo que nosotros pedíamos al Gobierno". Ha indicado, además, que en la mesa negociadora no están todos los sindicatos "representativos de la plantilla".

"Al no tener el acuerdo que fuera suscrito por una mayoría de la plantilla, no podemos dar tramitación a las enmiendas parciales ni el visto bueno a la ley porque nosotros vamos a seguir respetando el derechos de los trabajadores a negociar y a pactar", ha manifestado Couso, quien ha indicado que "mientras no tengamos ese acuerdo nos vamos a mantener en esta postura".

Ya se amplió el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley al 30 de junio, pero ahora Podemos junto a I-E vuelven a pedir una nueva prórroga con el fin de "darle otra oportunidad a la negociación" y a que "esos sindicatos que no están integrados en esa negociación puedan hacerlo para acabar encontrando un acuerdo que ordene las cosas". "Los trabajadores tienen derecho a negociar sus condiciones laborales y eso no se lo puede saltar nadie", ha dicho.

(Seguirá ampliación)