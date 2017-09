La Policía Municipal de Pamplona estrena nueva imagen pasando al color azul

Con la participación del concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, del director del área, Xabier Ibáñez, y del jefe de Policía Municipal, Jesús Munárriz, se ha dado a conocer en primer lugar en la Plaza Consistorial la imagen en los vehículos y en la indumentaria de los agentes. Posteriormente, en una rueda de prensa en la Casa Consistorial se han ofrecido los detalles de una imagen que se ha basado en el escudo de Pamplona adaptado a la forma circular, en el color azul y en el lema 'Cerca de ti', tal y como ha explicado su creador, Edmundo Irujo, director de Artworks Comunicación.

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Aritz Romeo, ha afirmado que la nueva imagen corporativa de Policía Municipal "marca un hito dentro de la implantación del nuevo modelo de proximidad estratégica de nuestra policía, basado en el servicio público a la ciudadanía, en la cercanía con los vecinos, que además se caracteriza por buscar siempre la interactuación con la ciudadanía a través del tejido asociactivo, una policía profundamente enraizada en la ciudad y conocedora de los problemas que pueden tener los barrios".

Por su parte, Edmundo Irujo, director de Artworks Comunicación, encargada del diseño de la nueva imagen, ha explicado que la marca "necesitaba un cambio, una modernización, una adaptación a los soportes que se utilizan hoy en día". "Buscábamos una marca sencilla y fácil de identificar, con los valores de seguridad, cercanía, accesibilidad, modernidad y austeridad", ha explicado.

Sobre la presencia de las cadenas y del león en el logotipo, pero no las coronas, Edmundo Irujo ha señalado que "esto es una marca, no tiene que ver con coronas y no coronas". "No se ha eliminado. Antes no había marca y ahora hay marca", ha asegurado.

En esta línea, Aritz Romeo ha indicado que "no se está modificando el escudo de la ciudad". "El escudo de la ciudad es el que se deriva del Privilegio de la Unión y que por cierto ha sufrido diversos cambios en la historia del Ayuntamiento. El escudo sigue siendo el escudo de la ciudad. Lo que estamos creando es una marca de Policía Municipal, que coge el elemento principal del escudo de Pamplona, que es el león, y el elemento principal del escudo de Navarra, que son las cadenas. Son muchos los ejemplos a nivel europeo y estatal en los que la marca de Policía Municipal no coincide con el escudo de la ciudad", ha indicado.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA IMAGEN PARA EVITAR GASTOS

Según han explicado Jesús Munárriz y Xabier Ibáñez, para que la implantación de la nueva imagen de Policía Municipal no suponga un gasto excesivo, se realizará de manera progresiva conforme se vayan renovando los vehículos o se adquiera nuevo material. Por ello, se irá implementando el nuevo diseño gradualmente hasta 2019, priorizando los soportes que estén más expuestos a la ciudadanía. Por ejemplo, de manera inmediata se incorporará el logotipo a toda la documentación generada por Policía Municipal. De forma paralela, se trabajará para sustituirlo en los soportes digitales.

Las campañas informativas, trípticos y cartelería adoptarán la nueva imagen en el primer trimestre de 2018, así como los elementos de papelería que serán renovados conforme se agoten. Las instalaciones también serán rotuladas próximamente con el nuevo diseño al mismo tiempo que se incorporan las denominaciones de áreas, brigadas, grupos y equipos aprobadas recientemente.

La página web incorporará la nueva imagen a principios de año y el twitter y la app, que se pondrán en marcha en estos meses, la incorporarán desde sus inicios. El león rodeado de las cadenas también pasará a verse en enlaces de interés como Telpark o en el sistema de acceso al Casco Antiguo.

En cuanto al vestuario de los policías municipales se irá renovando de manera escalonada: primero se variará el color de los uniformes al azul (siendo la próxima adquisición de forros polares de finales de este año y de abrigos a principios de 2018), para posteriormente realizar los siguientes con el nuevo logo.

Respecto al parque móvil, compuesto por 35 coches y 20 motocicletas, irá adquiriendo el nuevo aspecto entre el último trimestre del 2017 y el tercer trimestre del 2019. Se aprovechará el regreso del grupo de motos para rotular sus motocicletas con la nueva imagen.

UNA IMAGEN "SENCILLA Y CLARA"

Tal y como se ha explicado en la rueda de prensa, el logo quiere a simple vista identificar a la Policía Municipal de Pamplona diferenciándola de la de otras localidades limítrofes. Para ello se ha introducido como símbolo el escudo de la ciudad, interpretado de una manera "sintética y moderna", destacando el león y las cadenas que lo rodean formando un círculo que aporta "contundecia y sencillez". Junto a él, la leyenda, en una tipografía clara, 'Policía Municipal/Udaltzaingoa' y debajo 'Pamplona/Iruña'. El tipo de letra es Gotham.

El color elegido es el azul marino Pantone 7462 que le aporta una "estética moderna, austera, mejora la legibilidad y facilita su uso en soportes digitales". Además, su conversión a cuatricromía funciona correctamente. Para aportar cercanía y hacerlo más amable se ha añadido el color azul claro Pantone 2995, que es el que figura en el pecho del uniforme de los agentes.

La imagen ha sido diseñada por Artworks, empresa que con esta propuesta logró el primer lugar en la prelación de las empresas y profesionales que, a través de un acuerdo marco, prestarán los servicios de diseño con creatividad de materiales y soportes destinados a imagen, publicidad, promociones, anuncios o actividades de difusión de actividades del Consistorio y sus organismos autónomos.

A esta licitación, realizada el pasado mes de abril, se presentaron un total de 24 empresas profesionales, de las que han sido seleccionadas las quince mejor valoradas por la mesa de contratación, integrada por expertos en la materia y asesores técnicos.