El coro gospel 'Cada día en Su Presencia' ofrece este lunes un concierto en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona

Varios de los temas que presenta el grupo son de autoría propia, aunque dentro de los elementos interpretados también se incluyen diversas corrientes dentro del góspel, desde el góspel clásico, con temas como 'Oh, happy day' o 'When the saints go marching in', hasta composiciones contemporáneas como 'Come to Praise'.

Este grupo coral, miembro de la Asociación Góspel de Navarra, nació en 1985 en el seno de la Parroquia Evangélica del barrio de San Juan, Pamplona. Desde sus comienzos el grupo ha compartido la música góspel a través de conciertos y musicales en diferentes lugares: residencias de ancianos, casas de cultura, el Centro Penitenciario de Pamplona, el Baluarte, diferentes parroquias, colegios e institutos, la Universidad Pública de Navarra, festivales locales, etc. Sus voces se escuchan durante los meses de verano y las fiestas navideñas, por las calles de Pamplona y los pueblos de Navarra.

"Su fundamento han sido los principios cristianos universales, tales como el respeto, la integración y el tratar de aportar beneficio a la comunidad próxima, y su objetivo ha sido dar a conocer la música góspel en lenguas que todos puedan entenderlo", ha destacado la Asociación Góspel de Navarra en un comunicado.