Salud abre una investigación por un caso de legionelosis registrado en Pamplona

El organismo público ya ha puesto en marcha el protocolo establecido para evitar nuevos casos, si bien indica que de momento se trata de un suceso aislado. La persona afectada, que ha evolucionado favorablemente y ya ha sido dado de alta, reside en un bloque de viviendas de la Avenida de Barañáin de Pamplona, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Estos casos deben ser notificados obligatoriamente por el personal sanitario que los diagnostica al ISPLN, que los investiga a partir de los datos de una encuesta epidemiológica realizada a la propia persona enferma o sus familiares, a fin de detectar las actividades que ha podido realizar en las proximidades de instalaciones de riesgo en los diez días anteriores a la aparición de la enfermedad.

A continuación, se realizan inspecciones ambientales y recogida de muestras en los lugares indicados, con el objetivo de determinar el origen de la infección y prevenir otros casos asociados.

Entre las medidas puestas en marcha por el ISPLN a raíz del último caso detectado en Pamplona, destaca el requerimiento de la realización de la limpieza y desinfección de las instalaciones de agua caliente sanitaria de la comunidad de vecinos afectada.

Por indicación de este organismos público, el Administrador de Fincas responsable buzoneará a los vecinos una circular indicando que la limpieza y desinfección de la red de agua caliente se va a realizar en breve, al estar el caso "posiblemente asociado a la red de agua sanitaria de la comunidad".

En la misma circular, se recomienda a los vecinos "no hacer uso del agua caliente sanitaria para ducharse" en los próximos días y, en caso de ser estrictamente necesario, el consejo es desmontar antes la alcachofa de la ducha. Se añade que no existe riesgo si la ducha se efectúa con agua fría, ya que esa temperatura no favorece el crecimiento de la bacteria, así como que no existe riesgo de contagio de la enfermedad entre personas ni riesgo por beber agua, ya que la enfermedad solo se contagia por los aerosoles de la ducha.

Desde el ISPLN, se recomienda a los vecinos desmontar los difusores de lavabos y duchas, limpiarlos a fondo y sumergirlos en vinagre, así como desinfectarlos con agua y lejía, aptos para el consumo humano. También se llevará a cabo una reunión con los vecinos del inmueble para informarles y responder a las inquietudes que tenga sobre la enfermedad y las posibles vías de contagio.

TRANSMISIÓN

Para que la legionela se transmita, ésta debe encontrarse presente en la instalación del agua caliente en unas condiciones que le permitan multiplicarse hasta alcanzar unas concentraciones "infectantes", dispersarse por el aire en forma de aerosoles o microgotas, como puede ocurrir en las duchas, y llegar a las personas a través de las vías respiratorias.

El ISPLN viene realizando distintas actividades relacionadas con la prevención de casos de legionelosis en comunidades de vecinos para implicarles en las medidas preventivas necesarias para evitar esta enfermedad.

Así, promueve sesiones informativas con empresas de Administración de Fincas y ha realizado folletos divulgativos con información detallada sobre cómo prevenir la legionelosis, con recomendaciones de mantenimiento de instalaciones de agua caliente de pisos y comunidades. Es importante, en todo caso, efectuar un mantenimiento preventivo higiénico-sanitario en estas instalaciones y desinfecciones periódicas por personal especializado, ya que si se contaminan puede ser origen de casos de enfermedad.

La última situación investigada afecta exclusivamente a la red de distribución de agua caliente del bloque de viviendas de la Avenida de Barañáin de Pamplona. Se mantendrá informados sobre la situación a los vecinos que reciben el agua caliente de la red y se están adoptando las medidas preventivas y de vigilancia que son necesarias para controlar este tipo de situaciones.