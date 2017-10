Salud invierte 1,7 millones de euros en reforzar el personal de 29 centros de salud del Área de Pamplona

Así lo ha dado a conocer este martes el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en una comparecencia en el Parlamento de Navarra que se ha celebrado a petición de UPN y PPN. De las 76 contrataciones que se prevén, 15 son relativas a medicina de familia, 6 a pediatría, 38 a personal de enfermería, 7 a trabajadores sociales y 10 a auxiliares administrativos.

En relación a los profesionales de medicina de familia, se refuerzan los centros de Ansoain, Barañain, Buztintxuri, Berriozar, Burlada, Villava, Cizur, Echavacoiz, Ensanche, Mendillorri, Ermitagaña, Huarte, Noáin, Orkoien, Rochapea y Sarriguren. En cuanto a pediatría, se incrementa el personal en Berriozar, Buztintxuri, Ensanche, Sarriguren, Milagrosa, Orkoien y San Juan.

El personal de enfermería se reforzará, también, en los centros de Alsasua, Ansoain, Artajona, Barañain, Buztintxuri, Berriozar, Burlada, Villava, Carcastillo, Cizur, Echavacoiz, Elizondo, Ensanche, Sarriguren, Ermitagaña, Etxarri, Huarte, Irurtzun, Lesaka, Mendillorri, Milagrosa, Noáin, Orkoien, Peralta, Puente la Reina, Rochapea, San Juan, Tafalla y Villava.

En lo que a trabajadores sociales se refiere, se contrata personal para los centros de Barañain, Cizur, Buztintxuri, Ensanche, Mendillorri, Huarte, Noáin, Rochapea, Chantrea, San Juan e Iturrama. Y, finalmente, el personal de auxiliares administrativos se refuerza en los centros de salud de Alsasua, Buztintxuri, Cizur, Echavacóiz, Huarte, Mendillorri, Noáin y Sarriguren.

Por último, de las 76 contrataciones, un total de 26 corresponden a nuevos profesionales que se incorporan con una jornada laboral al 100%; otros 36 profesionales que actualmente trabajan en el SNS-O completarán su jornada laboral al 100%; y, finalmente, se efectuarán otras 14 nuevas contrataciones a tiempo parcial, principalmente en las categorías de auxiliares administrativos y de enfermería, por necesidades asistenciales.

El SNS sigue trabajando en otras medidas organizativas en Atención Primaria en materia de personal y cartera de servicios que permitan conjugar las necesidades asistenciales de la población con las expectativas de los y las profesionales. El objetivo que se persigue es mejorar los niveles de salud de la población incrementando la capacidad de resolución de sus necesidades sanitarias en los propios centros de Atención Primaria, mejorando la accesibilidad y los tiempos de espera, y potenciando la atención integral mediante equipos multiprofesionales integrados.

DEFIENDE LA CAMPAÑA DE CONTRATACIÓN

Además, en otro orden de cosas, durante su comparecencia el consejero de Salud ha reiterado que la campaña de contratación de profesionales en ocho especialidades médicas que hizo pública el departamento en septiembre no supone abrir "un nuevo circuito de contratación", como han criticado algunos sindicatos, y ha asegurado que estas contrataciones se harán respetando las condiciones previstas en la normativa y en los acuerdos vigentes.

Fernando Domínguez ha explicado que Salud ha decidido poner en marcha esta campaña por el "déficit" de médicos que existe actualmente, un problema que "no es exclusivo de Navarra, sino que se plantea en el conjunto del Estado y que tiene un origen multicausal".

Así, ha explicado que hay "un número insuficiente de profesionales que cada año sale de las facultades de Medicina" y ha citado "la imposibilidad de sacar a OPE el número necesario de plazas debido a las limitaciones impuestas por la tasa de reposición". "Esto no corresponde a ninguno de los partidos políticos que sustentan al Gobierno de Navarra si no a algunos de los que hoy están en la oposición", ha señalado.

CRÍTICAS DE UPN Y PPN

Tras escuchar la intervención del consejero, la parlamentaria de UPN Begoña Ganuza ha afirmado que en las Comunidades Autónomas limítrofes "no emigran apenas profesionales, mientras que en Navarra, desde que está el consejero, sí están emigrando". "Si el consejero mejorara las condiciones laborales no emigrarían apenas trabajadores. El departamento está perdiendo ya la credibilidad. La campaña de contratación tiene falta de rigor, de planificación y de previsión. Esto va a ser un parche más", ha censurado.

En la misma línea, el parlamentario del PPN Javier García ha indicado que estas nuevas contrataciones "se están gestionando de forma paralela al personal eventual que ya está dentro del sistema navarro de salud y no se ha contando con ellos". "Las condiciones laborales, lejos de mejorar, van empeorando, y eso no lo dice el PP, basta con hablar con diferentes sindicatos. Son ellos los que lo plantean", ha señalado, para afirmar que "no hay déficit de médicos, sino estampida de médicos en Navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "la imposibilidad de sacar a OPE el número de plazas necesarias es una realidad y en la legislatura 2011-2015 UPN no hizo nada en cuanto a aumentar las plazas". "La legislatura se caracterizó por los recortes y por la improvisación, y en estos momentos, de aquellos polvos tenemos estos lodos. Se están haciendo cosas por aumentar la cantidad de profesionales que trabajan en salud y por mejorar la calidad de la asistencia", ha afirmado.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha indicado que, si hay "dudas" respecto a la campaña de contratación, se tendrán que "aclarar", pero ha considerado que el departamento está trabajando "en la dirección correcta". "Es lógico que se busquen profesionales por tierra, mar y aire profesionales", ha indicado, si bien ha advertido de que "también hay que hacer un plan de choque para evitar que haya personas con contratos precarios y exista el riesgo de que se vayan".

Por parte de Podemos, Fanny Carrillo ha considerado que "el problema viene de atrás, cuando se hicieron toda clase de recortes, y las más perjudicadas fueron salud y educación, que son la base primordial de una sociedad". "No tuvieron ninguna consideración en recortar personal ni les importó cómo quedaba la ciudadanía sin sus atenciones. Es momento de solucionar todo esto que se formó, es hora de arrimar el hombro todos e intentar trabajar para encontrar soluciones de la mejor manera posible", ha indicado.

Por parte del PSN, Nuria Medina ha afirmado que "hay un dato objetivo y es que tenemos un problema de falta de profesionales en determinadas especialidades". "Esto tiene mucho que ver con la mala planificación y, en parte, estamos como estamos debido a que no se ha planificado lo que iba a pasar en los próximos años, además de la tasa de reposición del Estado que ha impedido hacer OPE", ha indicado, si bien ha achacado al consejero que "no se ha apostado por mejorar la calidad del empleo y hacer atractivas determinadas plazas".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha considerado que el departamento de Salud "tiene un plan riguroso, bien planificado y en principio efectivo para superar el problema que tenemos de falta de profesionales desde hace bastantes años", por lo que ha mostrado su "satisfacción" con la información que ha ofrecido el consejero.