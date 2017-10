Solana dice que el Gobierno no aprobará los Presupuestos antes del 31 de octubre pero cree que están en "tiempo y forma"

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha dicho que están trabajando con el proyecto de Presupuestos, "un planteamiento ambicioso en la medida en que se pueda y visto el margen de crecimiento que hay". "De momento, trabajando entre los distintos departamentos y viendo cuál puede ser la propuesta mejor, que más se ajuste a las necesidades, a los compromisos y a la realidad que tenemos hoy por hoy", ha expuesto.

Ha incidido en que "seguimos con la intención y firme voluntad de tener el proyecto en tiempo y forma para llegar, con el posterior debate parlamentario, a la fecha que hemos dicho, antes de que acabe el año".

Preguntada por las razones por las que el anteproyecto no entraría al Parlamento antes del 31 de octubre, Solana ha insistido en que, "hasta donde nos consta y con esa idea estamos trabajando, es que estamos en tiempo". "A la vista está, si hoy no ha pasado por sesión, que la fecha del 31 de octubre no se va a cumplir; la que nos importa es la que creemos que sí tiene que cumplirse que es la del 31 de diciembre", ha comentado.

Solana ha indicado que "quisiéramos estar en otro punto y en otro momento y tener seguramente mayor margen para hacer otro tipo de Presupuesto, el problema es que tenemos un compromiso adquirido, un techo de gasto marcado y tenemos que hacer lo mejor que podamos un reparto ajustado; estamos en eso y marcando prioridades".

"No creemos que haya un problema, estamos viendo la situación real económica, la disposición de este Gobierno para hacer un Presupuesto lo más ambicioso posible", ha indicado la portavoz, quien ha señalado que "no lo estamos tratando como un problema, no hay un problema concreto con una partida concreta sino que es una cuestión de compartir el enfoque y saber encajar las prioridades de este Gobierno".

A este respecto, el vicepresidente económico del Gobierno, Manu Ayerdi, ha indicado que "la verdad es que no hay ningún problema en especial". "Estamos concentrados en hacer el mejor Presupuesto posible y eso nos está haciendo sacar el lápiz, la calculadora, afinar mucho y muy bien y el esfuerzo va a merecer la pena", ha afirmado, para insistir en que "no hay ninguna dificultad".