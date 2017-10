Teresa Perales, campeona paralímpica: "Hay situaciones que, estando físicamente derrotados, las ganamos con la cabeza"

Así lo ha manifestado durante su participación en el XIX Encuentro de Alumni del IESE de la Agrupación Territorial de Navarra, País Vasco y La Rioja. En su opinión, "la gestión emocional es algo muy importante, las emociones se entrenan con mucha paciencia pero no suelen fallar, tampoco en los momentos más difíciles cuando estamos sometidos a presión".

La deportista de élite ha contado a los asistentes en el Museo de la Universidad de Navarra su experiencia vital en una entrevista realizada por el profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, Santiago Álvarez de Mon. Perales ha asegurado que "siempre que lo intentas y lo peleas ya has ganado algo", y que para ella, cuando no se consigue el objetivo que se perseguía, "no es perder, sino dejar de ganar".

La entrevista, que tenía por título 'Viviendo en el cambio y la incertidumbre', ha supuesto una oportunidad para que Teresa Perales contase a los asistentes cómo cambió de actitud en la vida cuando a los 19 años le detectaron una neuropatía que provocó que se quedase en silla de ruedas: "Estás acostumbrado a utilizar las piernas cada día porque lo llevas haciendo desde que naciste y en el momento que perdí la movilidad para mí fue la oportunidad de poder descubrirlo todo de nuevo, desde cero".

Ha explicado además que tanto en el deporte como en la empresa es fundamental hacer ver a los trabajadores su talento, "que muchas veces está escondido detrás de la piel". En este sentido, ha comentado que la frase que le cambió la vida se la dijo su entrenador al verla por primera vez en la piscina: "Eres un diamante en bruto que tenemos que pulir". Ha añadido que, a raíz de quedarse en silla de ruedas, fueron su actitud y determinación frente a esa situación irreversible lo que le ha permitido conseguir todo lo realizado hasta la fecha: "Que se produzcan hechos que no esperamos forma parte de lo maravilloso de la vida", ya que "si lo tuviésemos todo garantizado, sería muy aburrido". ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS Y PRESENTACIÓN DE NOVEDADES

En el acto de presentación han intervenido el vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra, Tomás Gómez-Acebo, y el presidente de la Agrupación Territorial de Alumni de Navarra, País Vasco y La Rioja, Javier Chocarro, además del director de la IESE Alumni Association e Institutional Development, Javier Muñoz. Este ha dado a conocer a los antiguos alumnos presentes las novedades en los programas y distintas actividades del IESE.

Por último, el profesor Santiago Álvarez de Mon ha impartido una ponencia con el título 'El ciudadano de hoy y el tiempo, una relación conflictiva' y la clausura del encuentro ha estado a cargo de Pilar Lostao, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Alumni de la Universidad de Navarra.