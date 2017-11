Trabajadoras sociales que atendieron a la joven denunciante de la violación grupal la vieron "afectada" y la "creyeron"

Las técnicas del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona que atendieron a la joven denunciante de la supuesta violación grupal en los primeros momentos la vieron "afectada" y creyeron su relato "perfectamente", según ha afirmado el letrado de la joven, que ha asistido a la declaración de estas trabajadores en la quinta sesión del juicio.

Así lo ha manifestado el abogado Carlos Bacaicoa al finalizar la quinta sesión del juicio, en declaraciones a los periodistas en el Palacio de Justicia de Pamplona.

Según el abogado, el testimonio de estas dos trabajadoras ha sido que "el rato que estuvieron con ella evidentemente estaba afectada y se la creyeron perfectamente, y que por la experiencia que tienen en ellos en este tipo de temas cuadra lo que ella dice". No obstante, ha precisado que "ahora saldrá Agustín -Martínez Becerra, abogado de tres acusados- y os dirá lo contrario".

A la salida de su declaración, las dos técnicas se han limitado a señalar a los periodistas que actuaron "según el protocolo contra agresiones sexistas" y realizaron "actuaciones de acompañamiento social y apoyo emocional y psicológico".

Por otro lado, preguntado sobre la foto publicada por la joven denunciante en redes sociales, que ha sido añadida a otro informe añadido en la causa, Carlos Bacaicoa ha dicho que él no quería que se admitiera la foto ni el informe. "No voy a decir ahora el motivo porque es una cuestión técnica, no es lo que vosotros creéis. Entiendo que el tribunal lo haya admitido porque así luego evita alegaciones", ha indicado.

Además, el abogado ha evitado entrar a detallar la comparecencia del jefe de Policía Municipal, "un testigo que se podría evitar" y la que ha restado importancia, y del mismo modo tampoco ha detallado información sobre posibles vídeos que se borraron del teléfono de los acusados. "Se trató muy de pasada, están borrados, no sé si tendrían importancia o no", ha dicho.

Además, Carlos Bacaicoa ha declinado realizar un balance sobre el transcurso de las primeras sesiones del juicio, pero sí se ha referido al hecho de que las conclusiones de las partes vayan a ser abiertas al público, señalando que "está muy bien para las marujas". "No tengo que decir otra cosa, es neutro el tema, me da igual. Para los periodistas muy bien, pero si hubiese sido secreto también hubiera sido bastante coherente", ha indicado.