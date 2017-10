UPN y PPN dice que el Gobierno "abandona" a la Ribera, el cuatripartito lo niega y el PSN ve "gestos"

El Parlamento de Navarra celebra este viernes un pleno monográfico sobre la situación económica, educativa y social de la Ribera, a iniciativa del PPN, un pleno al que han asistido alcaldes de esta zona de la Comunidad foral, entre ellos, el de Tudela, Eneko Larrarte.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha mostrado su "gran preocupación" por la situación socioeconómica y educativa de la Ribera, "una de las principales zonas de nuestra Comunidad que se encuentra en absoluto abandono". "Urge tomar medidas y se necesita voluntad de hacerlo", ha indicado, para señalar que es "una de las zonas con más perspectivas de futuro".

Beltrán ha indicado que "entre 2009 y 2016 la Comarca de Tudela ha perdido más de una quinta parte de su tejido productivo". "Es la zona de Navarra que más empresas ha perdido en términos relativos", ha dicho, para indicar que ello "se traduce en paro". "Es la zona de Navarra con más paro", ha indicado.

La representante 'popular' ha añadido, en su intervención en el pleno, que la Ribera "presenta la tasa de riesgo de pobreza más alta de Navarra". Y ha criticado a Podemos e I-E, que no han presentado ni una iniciativa para revertir esta situación, lo que ha tildado de "hipocresía". Ha continuado señalando que "la educación es la joya de la corona de cualquier Gobierno nacionalista" y ha afirmado que "en la Ribera pretenden la imposición del conocimiento del euskera, dando todo tipo de facilidades a las familias para estudiarlo, pero ni por esas".

Ha criticado que no se ha hecho "nada de nada" por la gratuidad de la autopista, y ha reclamado la alta velocidad para el desarrollo de la zona y el Canal de Navarra, que "ahora quieren reducir a la máxima expresión", ha dicho al Ejecutivo.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que quiere "romper una lanza en favor de la Ribera", que "tiene un prometedor futuro, con un enorme potencial". "Forma parte de una Comunidad social, institucional, Navarra, de un entorno geoestratégico, de España y de Europa", ha indicado, para poner en valor sus productos de "excelente calidad" y su industria agroalimentaria.

Esparza ha pedido un plan de empleo para luchar contra el desempleo en la Ribera con "dotación suficiente" y ha añadido que "el desarrollo de la Ribera pasa por la llegada de la alta velocidad y por el Canal de Navarra", dos infraestructuras, ha dicho, que "ha vuelto a impulsar UPN" porque "este Gobierno las tenía aparcadas".

En educación, ha criticado al Ejecutivo que "se empeña en abrir aulas con 5 alumnos para aprender euskera y a los que tienen necesidades no se les atiende". "Debieran aceptar la realidad sociolingüística de la zona, donde nunca se ha hablado el euskera", ha señalado, para criticar que al Ejecutivo "no les gustan las diferencias".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha manifestado que "la Ribera de Navarra es plural, es diversa", y ha señalado que "es la zona más castigada por el paro y con la mayor tasa de riesgo de pobreza". "Requiere de un plan de intervención integral", ha defendido.

Ha criticado que UPN y PP "achacan al Gobierno de Barkos los males de la Ribera" y ha manifestado que "es totalmente falso que se abandone a la Ribera". "Estamos por la Navarra de todos", ha dicho Martínez, para apostar por "la cohesión social y el equilibrio territorial".

Ha señalado que el Gobierno foral "da pasos firmes para intentar revertir la tendencia económica negativa para la Ribera" y ha comentado que el Ejecutivo apuesta por una solución para el Canal de Navarra "más económica". "Frente al innoble comportamiento de las fuerzas de la oposición, abogamos por el entendimiento de todas las sensibilidades en nuestra tierra y trabajaremos por el bienestar de todas las personas que viven en Navarra", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "UPN, PPN y PSN tienen la verdadera responsabilidad de lo que ocurre en la Ribera" y ha opinado que "no se puede focalizar en la presidenta del Gobierno, ni en los consejeros ni mucho menos en las fuerzas que apoyamos al Gobierno".

Tras destacar el trabajo del Gobierno en estos dos años, Araiz se ha referido al Canal de Navarra y ha indicado que "el proyecto de la oposición es desproporcionado y de dudosa viabilidad". "Lo realmente grave es la manipulación a la que se ha sometido a la Ribera", ha dicho.

El representante de EH Bildu cree que hay que apostar por el "refuerzo de la idea de la Ribera como comarca", así como "avanzar hacia un modelo productivo sostenible en esta zona de Navarra", "fomentar el empleo con medidas específicas" o "apoyar el sector agroalimentario. En el ámbito educativo, ha defendido el derecho a vivir y estudiar en euskera y la derogación de la ley del euskera que hace que "los euskaldunes de la Ribera sean ciudadanos de tercera".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha advertido de que la Ribera se enfrenta a "una fractura social, económica y cultural creciente, que es responsabilidad de los grupos que hoy se encuentran en la posición". "Esta responsabilidad tiene que ver con las políticas que han ejercido tanto el PP como UPN para la implantación de su modelo económico, basado en la precarización y en la desigualdad social, que ha llevado a esta zona a la situación en la que se encuentra", ha criticado.

Así, ha considerado que "son necesarias a todas luces soluciones económicas a gran escala para revertir los daños e impulsar un modelo propio para la Ribera". En este sentido, ha planteado crear empleo en "sectores estratégicos" alejados del modelo de la construcción como las energías renovables, el sector agroalimentario y el turismo sostenible

Ha pedido un "plan de desarrollo integral específico para la Ribera". "Se ha empezado a hacer, pero queda mucho", ha comentado.

La socialista María Chivite ha indicado que "la Ribera es la zona más desfavorecida de la Comunidad" y ha criticado que "las medidas o no llegan o llegan tarde". "Se hace preciso un trabajo conjunto para sacar la Ribera adelante", ha dicho, para censurar que "no he visto esa actitud en los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra".

Chivite ha opinado que "el Gobierno de Navarra sí que ha hecho gestos, ha dado algunos pasos, pero son insuficientes, la Ribera necesita algo más que parches, necesita soluciones integrales". Según ha dicho, "sin el Canal de Navarra restamos posibilidades de crecimiento a la Ribera".

Y ha señalado que "otra infraestructura necesaria es el tren de altas prestaciones", por lo que ha lamentado "la actitud de los dos Gobiernos que no han estado a la altura". "Muchos asuntos pendientes en materia de infraestructura", ha señalado, para pedir la defensa de la educación pública en la Ribera.

Desde I-E, José Miguel Nuin ha señalado que existe un "desequilibrio territorial" y "tenemos la inaplazable tarea de revertir esta tendencia". "Es tarea de los agentes de la Ribera y también de las instituciones de la Comunidad foral de forma prioritaria", ha dicho.

Nuin ha insistido en que la situación "requiere una actuación potente" ante "un escenario que tiene responsabilidades políticas con un Gobierno de UPN durante 25 años, con falta de iniciativas, falta de planificación". "No se puede calificar más que de abandono lo que han hecho UPN y PPN", ha criticado.

A su juicio, "en los dos últimos años se ha abierto un debate para revertir la situación". "Se está empezando a trabajar", ha sentenciado.