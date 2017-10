UPN, PSN y PPN critican la propuesta de EH Bildu para una República Confederal de Euskal Herria

No obstante, no ha prosperado una declaración que ha presentado el PPN en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra para expresar el rechazo a este planteamiento, ya que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han considerado que no corresponde al Parlamento de Navarra aprobar textos para criticar declaraciones de dirigentes políticos.

En concreto, la propuesta del PPN planteaba "rechazar las palabras de Arnaldo Otegi que abogan por la creación de una República Confederal de Euskal Herria, de la que formarían parte Navarra, Euskadi y las provincias vascofrancesas".

En un segundo punto, el PPN instaba a "respetar la legalidad y el estatus jurídico y político de Navarra" y se posicionaba "en la defensa y el reconocimiento de Navarra como Comunidad foral diferenciada dentro de España".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que las palabras de Otegi son "una falta de respeto a la realidad política institucional de la Comunidad foral de Navarra y se demuestra de nuevo que a Geroa Bai le parece bien, porque ha votado defendiendo esa posición del señor Otegi". "Nada nuevo, los partidos nacionalistas siguen trabajando en la misma dirección, para que Navarra modifique su estatus. A UPN nos van a tener en frente", ha dicho

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha declarado "partidario de la libertad de expresión" y ha afirmado que "tan libre de expresarse es aquel que cree en la España, única, grande y libre del Franquismo como en la propuesta de la Republica Confederal de Euskal Herria". "Bienvenido sea el debate democrático, somos partidarios de hablar de todo con todos", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "en las declaraciones institucionales "se puede plantear de todo, pero hay un límite, que es el de la censura política". "Se podrá estar de acuerdo o no con la propuesta que EH Bildu hace de una República Confederal Vasca, pero seguramente Ana Beltrán -portavoz del PPN- ni se ha leído la propuesta ni se ha leído que se reconoce el derecho de Navarra a decidir. Si viniéramos a rechazar las palabras de todos los responsables políticos, sería inadmisible. Esta declaración califica a lo que representa la señora Beltrán, que no es otra cosa que la censura", ha indicado.

Desde Podemos, Tere Sáez ha indicado que su grupo "no es quién para decirle a otro grupo político qué tiene que decir o no", y además ha afirmado que "lo que queremos ser lo tiene que decidir la ciudadanía navarra, tan sencillo como eso".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha lamentado que "ninguno de los miembros del cuatripartito se ha opuesto" a las palabras de Otegi y "eso dice mucho". "Nosotros estamos en contra de la creación de una República Confederal de Euskal Herria y estamos a favor del cumplimiento de la legalidad y de respetar el estatus de nuestra comunidad", ha indicado.

En la misma línea, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha rechazado la propuesta del dirigente de EH Bildu y ha criticado igualmente que los socios del cuatripartito no hayan rechazado ese planteamiento.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que "no es el Parlamento de Navarra el que debe entrar a rechazar las declaraciones de tal o cual o político". "Se podrá compartir o no la postura, pero no hay que hacer una declaración institucional en el Parlamento de Navarra. Cada cual es muy libre de hacer sus propuestas", ha indicado.