UPN dice que en 2019 derogará el decreto del euskera y el PPN lo recurrirá y pedirá la suspensión cautelar

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el decreto del euskera es "un atentado contra la igualdad de oportunidades". "Se rompe la igualdad de oportunidades en Navarra, hay navarros que van a tener más derechos que otros", ha censurado, para señalar que le parece un "disparate".

Esparza ha manifestado que "en el año 2019 derogaremos este decreto". "No vamos a consentir que se hagan políticas que discriminan a unos respecto a otros, que enfrentan a una parte de la sociedad con otra parte de la sociedad", ha manifestado, para insistir en el compromiso de UPN de "derogar" este decreto.

Ha abogado por derogarlo porque "es injusto, porque rompe la igualdad de oportunidades, porque discrimina, porque termina convirtiendo a unos ciudadanos de primera, aquellos que saben euskera, y a otros de segunda, los que no sabemos euskera". "Al final quien va a tener más posibilidades para acceder a un puesto de trabajo son aquellos que sepan euskera y nos parece desproporcionado", ha dicho.

Además, el dirigente regionalista ha indicado que "frente al mensaje del Gobierno de que aquí todo el mundo tiene que aprender euskera, nosotros vamos a defender que aquí todo el mundo tiene derecho a elegir libremente la lengua en la que se comunica, sin ningún tipo de imposición". "Y ese decreto es una imposición más de un Gobierno sectario", ha expuesto.

Por su parte, la socialista María Chivite ha manifestado que "me temía lo que ha pasado", con "mero maquillaje para intentar contentar al Consejo de Navarra". "Nosotros pensamos que esto sigue sin cumplir con la normativa y lo que nos preocupa es el tema del acceso de la Función Pública", ha comentado.

Según ha añadido Chivite, "si el PPN ya ha dicho que lo va a recurrir esperemos que se paralice y no se lleve a cabo".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "lo más probable" es que presenten un recurso al decreto del euskera y "lo primero que haremos será presentar la suspensión cautelar". "No vamos a esperar a que se ponga en marcha porque queremos que no se ponga en marcha y no haya esa injusticia de que los funcionarios castellano parlantes estén en inferioridad de condiciones", ha apuntado.