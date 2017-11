UPN registra su proposición para derogar la ley de Policías actual y "desbloquear la situación"

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha manifestado que "no se puede continuar este año y medio que queda de legislatura en esta situación". "Los ciudadanos no se lo merecen y la propia Policía Foral no se lo merece", ha agregado.

Esparza ha explicado que "vamos a plantear derogar la ley de 2015 para a partir de ahí proponer que nos sentemos, que intentemos llegar a un acuerdo". "La presidenta del Gobierno anunció que va a haber un repliegue en los servicios que presta la Policía Foral al conjunto de los ciudadanos y eso es un despropósito más", ha censurado.

A su juicio, "el Gobierno debe hacer algo pero como el Gobierno no está haciendo nada y ha demostrado su incapacidad para llegar a ningún tipo de acuerdo, vamos a poner sobre la mesa una iniciativa que creemos que puede desbloquear la situación y volver a sentarnos". "Vamos a llegar a un acuerdo de mínimos para que los servicios en Navarra no se vean afectados por un Gobierno incapaz de solucionar problemas", ha concluido.