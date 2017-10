Unai Sordo (CCOO) pide al Gobierno foral que "impulse el diálogo social" y no sea "rehén" de sindicatos nacionalistas

Unai Sordo, que ha participado este miércoles en el Foro Ser Navarra, ha afirmado que el Ejecutivo foral puede incorporar a ese marco de diálogo social "los elementos que como Gobierno considere que tiene que incorporar, que para eso tiene la legitimidad, teniendo claro que la actitud de CCOO y UGT, como lo ha sido en la Comunidad Autónoma Vasca, nunca ha sido de cerrazón a que nadie se incorpore a los espacios de diálogo social".

A continuación, el dirigente sindical ha señalado que "no sería bueno que nadie fuera rehén de las estrategias del que nada valga para nada, que es donde algunos van a querer situar la existencia o no de un marco de un diálogo social en Navarra".

El secretario general de CCOO ha asegurado que entiende "los equilibrios que cada uno tiene que hacer, pero si se quiere apostar por un modelo de desarrollo económico compartido, proactivo, con medidas concretas que se apliquen en empresas concretas, que sirvan para que el conjunto del tejido productivo de Navarra pueda tener un vínculo continuo con las políticas activas de empleo, tiene que haber un marco consolidado de diálogo social".

Unai Sordo ha explicado que trasladará esta idea a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en una reunión que tiene concertada para este miércoles. Según el dirigente de CCOO, el Ejecutivo "tendrá que plantear sus ideas, pero creo que haría una muy mala estrategia política si se situara como rehén de alguien que le plantee que ningún marco de diálogo social vale para nada y que eso es favorecer a unas organizaciones sindicales respecto a otras".

Sordo ha precisado que no está queriendo decir que el Gobierno se esté situando en esa posición de rehén y ha precisado que "lo que me llega es que las cosas no son ni blanco ni negro".

En definitiva, el secretario general de CCOO ha defendido "espacios abiertos, el que quiera que esté, y el que no quiera, evidentemente, no va a estar". "Me parecería un error de mucho calado que esto se paralizase. Reháganse los marcos de participación tripartita y el Gobierno ahí tiene toda la legitimidad del mundo para hacer su planteamiento", ha afirmado.