Veintiún películas de catorce países competirán en la sección oficial de la próxima edición del Festival Punto de Vista

Veintiún piezas, entre largometrajes y cortometrajes (tres más que en 2017), procedentes de catorce países distintos, competirán en la sección oficial de la XII edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra - Punto de vista, que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de marzo de 2018.

Este año destaca la presencia de dos filmes firmados por cineastas navarras: 'Young and Beautiful', de Marina Lameiro, y 'Yours Truly', codirigida por Maddi Barber.

Así, cineastas procedentes de EEUU, Brasil, India, Reino Unido, Canadá, Chile, Francia, Italia, Alemania, Líbano, Qatar, Letonia y Portugal ponen en escena historias con una temática y una estética muy variada, que "va desde la realidad a lo contemporáneo o la poesía: historias sobre inestabilidades sociales, reflexiones sobre el papel del arte, la extrañeza ante la naturaleza, los movimientos migratorios y la identidad territorial, los anhelos revolucionarios, la intimidad de las relaciones humanas, los vestigios del comercio urbano, el retrato generacional o el paso del tiempo", ha informado el Gobierno foral. Muchas de estas obras tendrán en Pamplona su estreno mundial.

El comité de selección ha estado formado por la directora artística del festival, Garbiñe Ortega; la programadora Nuria Cubas; el cineasta Matías Piñeiro; la escritora y académica María Palacios Cruz; y el cineasta Aitor Gametxo.

Han escogido la siguiente selección para esta sección oficial:

Largometrajes:

-Baronesa. Juliana Antunes (Brasil, 70').-Beyond the one. Anna Marziano (Francia, Italia, Alemania, 53').-Electro-pythagoras. Luke Fowler (Reino Unido, Canadá, 45'). Estreno en España.-I used to sleep on the rooftop. Angie Obeid (Líbano, Qatar, 61'). Estreno en España.-Il monte delle formiche. Riccardo Palladino (Italia, 63'). Estreno en España.-The blue devils. Charlotte Bayer-Broc (Francia, 48'). Estreno en España.-The washing society. Lizzie Olesker (Estados Unidos, 44'). Estreno mundial.-Young and beautiful. Marina Lameiro (España, 72'). Estreno mundial.

Cortometrajes:

-26 Rue Saint-Fargeau. Margaux Guillemard (Francia, 30').-Configuration in Black and White. Helga Fanderl (Alemania, 9'). Estreno en España.-Elohim, or divine beings, the energy of light as creation. Nathaniel Dorsky (EEUU, 16'). Estreno en Europa.-Events in a cloud chamber. Ashim Ahluwalia (India, 21').-Flores. Jorge Jácome (Portugal, 27').-Fluid frontiers. Ephraim Asili (Canadá, EEUU 23') Estreno en España.-Hello horse!. Laila Pakalnina (Letonia, 24').-IFO. Kevin Jerome Everson (Estados unidos, 9').-Indefinite pitch. James N. Kienitz (Estados unidos, 23').-O peixe. Jonathas de Andrade (Brasil, 23').-Optimism. Deborah Stratman (Estados Unidos, Canadá, 14'). Estreno en España.-Vivian's garden. Rosalind Nashashibi (Reino Unido, 29'). Estreno en España.-Yours truly. addi Barber, Charlotte Hoskins, Christopher Murray (España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, 14'). Estreno mundial.

Por otro lado, ya están confirmadas cuatro de las personas que formarán parte del jurado de esta edición del festival. Se trata de la directora Rebecca Baron; el programador Fran Gayo; y los directores Paolo Moretti y Nicolas Pereda.

La sección de sesiones especiales de esta edición se articulará en torno a cuatro bloques: un foco de tres películas propuestas por Rebecca Baron, con dos obras suyas (The idea of north y Detour de force) y otra de Robert Frank (The present); dos filmes enmarcados en el movimiento The Sound We See realizadas desde el Echo Park Film Center de Los Ángeles (A Los Angeles City Symphony y A CDMX City Symphony); una sesión de cine hecho en País Vasco y Navarra por Jesús María Palacios, Iñigo Jiménez, Koldo Almandoz, Inés García, Arantza Santesteban, Irati Gorostidi o Jaione Camborda, compuesta por cinco filmes; y la sesión inaugural, a cargo de Ainara Vera con el estreno en España del documental Hasta mañana si dios quiere.

HOMENAJE A LA CINEASTA AGNÈS VARDA

Por otro lado, el ciclo FOCO Punto de vista regresa este jueves a la Filmoteca de Navarra con una colección de tres títulos de la directora francesa Agnès Varda, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia o del Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián y merecedora de un Oscar Honorífico a su carrera y a un estilo rompedor que mezcla realidad y experimentación con una notable carga social y política.

Se trata de los documentales Uncle Yanco, un retrato alegre y radiante que captura un estilo de vida; Black Panthers, que retrata las protestas y enfrentamientos entre policía y manifestantes durante el juicio a uno de los fundadores del partido; y Réponse des femmes: notre corps, notre sexe, un cortometraje con el que busca reinvindicar el papel de la mujer en el cine, ha añadido el Ejecutivo.

SEGUNDO LABORATORIO PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA COLECTIVA

Además, desde este viernes, aquellas personas interesadas en la creación artística colectiva, pueden inscribirse en el laboratorio de ideas Venganza de lo Real, que, de la mano del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol (México), tendrán lugar en Pamplona y Vitoria a lo largo del mes de marzo. Un espacio en el que se trabajará con diversas líneas relacionadas con el cine de vanguardia para discernir dónde comienza la ficción y termina la realidad.

Este espacio servirá para dar respuesta a preguntas como: ¿cuáles son los límites entre lo (auto) biográfico y la ficción?, ¿cuándo lo personal pasa a ser colectivo y al revés? o ¿en qué se diferencia un relato periodístico, una crónica subjetiva, de una propuesta de escritura escénica basada en lo 'real'?.

Las fechas de celebración de los talleres son las siguientes: 8, 9 y 10 de marzo: en Punto de Vista entre 16 a 20 horas (Pamplona); 11, 12 y 13 de marzo: intensivo en AZALA (Lasierra, Álava); 14, 15 y 16 de marzo: intensivo en ARTIUM (Vitoria).