Volkswagen Navarra entra en el mercado de Argelia con el negocio de SKD

Con esta diversificación del negocio, Volkswagen Navarra tiene previsto enviar cada semana a Argelia entre 200 y 300 unidades del Polo, según ha informado la propia compañía en una nota.

De momento, esta semana ya se han fabricado en Volkswagen Navarra los cuatro primeros Volkswagen Polo con destino Argelia, que serán desmontados la próxima semana en Barcelona. El trabajo correrá a cargo de la empresa especializada PAM, perteneciente al Grupo Sesé, que se encargará de desmontar de los coches elementos como el motor, el eje posterior y el tubo de escape.

Posteriormente, desmontados y organizados en contenedores, los coches emprenderán viaje en barco a Orán (Argelia), para completar la última fase del proyecto en la ciudad de Relizane (Argelia), donde la empresa SOVAC realizará las labores de remontaje de los vehículos.

UN PASO ADELANTE EN TERRITORIO AFRICANO

En años anteriores, el Volkswagen Polo había llegado al mercado argelino como coche de importación y en unidades muy limitadas. Ahora, el negocio de SKD va a permitir a Volkswagen Navarra adentrarse en el mercado argelino en mejores condiciones. "Para nosotros Argelia es un nuevo mercado con un volumen importante", explica Javier Muñoz Cornago, gerente de Planificación y Análisis de Calidad en Volkswagen Navarra.

Por su parte, Javier de Anta Batlle, gerente del Negocio de XKD en Volkswagen Navarra (negocio de vehículos por componentes), en el que se incluye la división de SKD, señala que "con este proyecto podemos aumentar, diversificando nuestra forma tradicional de negocio y cumpliendo las regulaciones comerciales de los países de destino, la presencia de la marca Volkswagen en lugares como Argelia, donde el todavía incipiente sector de la automoción está en fase expansiva". Además, subraya De Anta, "ocupar un amplio nicho de mercado constituye una plataforma comercial de vital importancia".

DEL CKD AL SKD

Dentro de la rama del negocio XKD de Volkswagen Navarra existen tres divisiones: CKD (Completely Knocked Down, completamente desmontado), MKD (Medium Knocked Down, carrocería pintada y conjuntos semielaborados) y SKD (Semi Knocked Down, parcialmente desmontado).

El CKD funciona en Volkswagen Navarra desde 2003 y ha generado un tráfico de exportación de más de dos millones de m3 en piezas y componentes, que posteriormente han sido ensamblados en países como Alemania, Eslovaquia, Bélgica, Sudáfrica, India, Argentina o China.

En este sentido, Roberto Goñi Ruiz, del equipo de XKD de Volkswagen Navarra, concreta que "el CKD ofrece la mayor desintegración de las piezas y los componentes del vehículo, y conlleva un montaje mayor en el destino final, mientras que el SKD, por su parte, plantea una menor desintegración de los elementos que forman el vehículo y conlleva, por lo tanto, un menor remontaje y contenido local en destino".