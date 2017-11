El abogado de la víctima de la supuesta violación: "Una persona tiene derecho a intentar rehacer su vida"

Carlos Bacaicoa, abogado de la joven denunciante de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016, se ha mostrado "convencido" de que el tribunal no va a valorar "en contra" de su cliente la foto publicada por ella en redes sociales y ha defendido que "una persona tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no ha pasado nada".

El abogado, en declaraciones a los medios a su llegada este lunes al Palacio de Justicia de Pamplona, ha afirmado que "si esperamos a que se meta en casa, apague la luz y se deje morir de inanición sería una cosa un poco fuerte".

Además, ha dicho que "cualquier psicólogo que trata a mujeres violentadas sexualmente lo primero que dice es que tienen que hacer una vida normal, dentro de lo que cabe, que es bastante complicado".

No obstante, ha explicado que no le parece "extraño" que el tribunal haya aceptado incorporar a la causa una foto publicada por la joven denunciante en las redes sociales y ha apuntado que "eso no quiere decir que la vaya a valorar en contra de mi cliente, sino que simplemente está intentado evitar problemas de nulidad por parte de las defensas" que podrían llevar a una "repetición de juicio por vulneración de derechos fundamentales".