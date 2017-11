El abogado de tres de los acusados de la supuesta violación grupal ve "positivo" abrir la sesión de las conclusiones

En declaraciones a los periodistas al término de la sesión de la vista oral de esta mañana, Martínez Becerra ha añadido que "va a ser la prueba más evidente de que la Administración de Justicia cumple en este caso el principio de publicidad, y todas las personas que tengan interés en saber qué ocurrió el 7 de julio de 2016 en la calle Paulino Caballero y en los alrededores vayan a saber exactamente qué es lo que paso".

El abogado ha manifestado que con esta medida "no me cabe la menor duda" de que se evitan juicios paralelos porque "es la única manera de que todos vayan a entender, una vez que estén en la sala, cuál es la naturaleza o el contenido de lo que ha ocurrido dentro y de las conclusiones que cada uno ha sacado".

"Es cierto que cada uno, tras escucharnos, valorará quién puede tener razón o no en base a los fundamentos que aportemos", ha continuado el letrado, quien ha afirmado que "es fundamental que todos escuchen cuáles son los argumentos en los que apoyamos nuestra valoración", con "todos los elementos, con palabras, con datos, con hechos".

Ha esperado estén "iluminados" para "hacerlo de la mejor manera posible" y así los periodistas "tengan exacto conocimiento de por qué entendemos nosotros que estas personas son inocentes".

Sobre si le preocupa que haya el resto de sesiones de la vista oral un "juicio paralelo" en las redes sociales, Martínez Becerra ha manifestado que "lo que me preocupa es que ejecuten alguna de las amenazas que están vertiendo sobre mí". "Que cada uno en un momento determinado pueda valorar la información que tiene, me preocupa muy poco pero sinceramente me preocupa que haya periodistas incluso que se atrevan a decir que como no haya una sentencia condenatoria van a arder las calles", ha expuesto, para agregar que "aquí no va a arder absolutamente nada, lo que va a pasar es que se va a impartir justicia y esa justicia favorecerá a aquella parte que sea capaz de convencer a la sala de sus argumentos y en función de la actividad probatoria".

El abogado ha pedido así que "intentemos por favor todos bajar un poquito el balón al suelo, vamos a intentar tener una cierta mesura y vamos a valorar los hechos en función de la prueba que se practique".

Martínez Becerra ha explicado que en la última sesión de presentación de conclusiones por las partes no se podrán ni grabar las intervenciones ni captar imágenes, pero sí se podrá "escuchar". "Se va a permitir escuchar", ha señalado.

Preguntado por su petición de que lo que queda de vista oral fuera abierta, el letrado ha expuesto que "incide en lo que se pidió en su momento cuando se nos requirió por el juzgado para que diéramos nuestra opinión de cómo debía desarrollarse el juicio; nosotros hemos mantenido el mismo criterio en relación con la continuación de las vistas".

Sobre los testigos que han declaración en la sesión de esta mañana, Martínez Becerra ha mostrado su "respeto" a la declaración que han mantenido.