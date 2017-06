Unos 3.500 agentes velarán por la seguridad durante las fiestas de San Fermín 2017

Unos 3.500 agentes de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional velarán por la seguridad durante las fiestas de San Fermín 2017 con un dispositivo "similar" al del año pasado, que pondrá especial atención en la prevención de hurtos, robos en domicilios o agresiones sexuales, entre otros delitos.

"Todo el servicio de seguridad está preparado", ha destacado el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto a la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Ejecutivo foral, María José Beaumont, tras la reunión de seguridad celebrada esta mañana con motivo de las fiestas de San Fermín.

Los tres representantes institucionales han querido mandar un mensaje de tranquilidad de cara a un posible atentado yihadista durante las fiestas y han asegurado que "no hay nada que indique que vayamos a tener ningún problema" de este tipo.

"El año pasado estábamos también en alerta 4, el esfuerzo que realizaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el año pasado y este también va a ser el mismo y se optó por una serie de medidas que también se van a realizar", ha expuesto la delegada del Gobierno, para remarcar que "la mejor prevención que tenemos son los 178 yihadistas detenidos".

Ha subrayado, además, que "los atentados en Europa no están ligados a un momento determinado ni una fiesta determinada" y ha destacado que, aunque el "riesgo cero no existe, no podemos permitir que nos marquen la vida, la ruta y que los terroristas consigan que cambiemos nuestros hábitos y nuestra vida".

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que "cuide sus carteras y mide donde mete el dinero, que es lo que habitualmente pasa en Sanfermines" y que, quien se vaya de vacaciones, "no lo ponga en las redes sociales".

En este mismo sentido, Aritz Romeo, concejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, ha pedido "tranquilidad" y ha remarcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "lo que nos han transmitido es que no hay ninguna razón de que tenga que pasar nada en Sanfermines". "Vamos a disfrutar todo el mundo de las fiestas tranquilamente", ha demandado.

(Habrá ampliación)