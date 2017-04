La calidad del aire de la Ribera continuó siendo deficiente en 2016, debido al ozono de los días calurosos del verano

La Ribera continuó siendo en 2016 la zona de Navarra con peor calidad de aire, según los datos que se desprenden del informe elaborado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.

Esta contaminación se debió a los niveles de ozono registrados durante los días calurosos de verano. Los valores más altos de ozono se registran en las estaciones de control de Funes y Tudela. Así, Funes superó el límite establecido por la ley durante 27 días, y Tudela lo rebasó en 24 jornadas, todos ellos días calurosos de verano. Por el contrario, en el resto de las estaciones de Navarra mejoraron los parámetros, que se situaron muy por debajo del límite legal vigente.

En la Ribera, como en el resto del sur y una buena parte del centro de Europa, el ozono constituye un problema debido a su elevada insolación. El ozono troposférico, también conocido como ozono 'malo' por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Cuanto mayores son la insolación y la temperatura y menor es la humedad relativa, más elevadas son las concentraciones de ozono. Curiosamente, se aprecia más en lugares alejados de las fuentes de emisión, por lo que se concentra más fuera de las ciudades que en su interior. Teniendo en cuenta estos factores, las mayores concentraciones de ozono en Navarra se registran habitualmente en La Ribera.

En el resto de Navarra, durante 2016 descendieron los niveles de ozono en todas las estaciones de control respecto a los dos años anteriores. De hecho, Navarra aprueba en tres de las cuatro zonas en las que se divide: Montaña, Comarca de Pamplona y Zona Media. Olite, otras de las estaciones que presenta anualmente niveles elevados de ozono, redujo sensiblemente esta contaminación, ya que solo se registraron niveles superiores a los establecidos durante 8 días.

Los valores medidos en todas las zonas de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de otros parámetros como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o monóxido de carbono sí están por debajo de los valores límite establecidos en la legislación en toda Navarra.

MEDIDAS CORRECTORAS

El problema del ozono es muy complejo y, como reconoce la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, las reducciones que ha habido en las emisiones de precursores (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) en los últimos años no han llevado aparejadas reducciones en las concentraciones de ozono porque la relación entre emisión de precursores y concentración de ozono no es lineal, "ya que la meteorología juega un papel clave en la química del ozono y los niveles de fondo, sobre los que no podemos actuar, también son importantes".

El personal técnico del Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra señala que "existen evidencias científicas que indican que el problema debe abordarse desde una perspectiva global, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente está liderando los trabajos para la redacción de un Plan Nacional de Ozono, ya que la mayoría de las regiones españolas superan los límites para la protección de la salud humana".

Por su parte, el Gobierno de Navarra trabaja para que las empresas incorporen en sus instalaciones medidas para reducir las emisiones de los compuestos precursores de la formación de ozono troposférico, aplicando la normativa sobre control y prevención integral de la contaminación. Así, durante el último año, algunas empresas de la Comunidad Foral han hecho importantes inversiones para la instalación de equipos que reducen considerablemente la cantidad de gases emitidos. Ello ha permitido una reducción del 43% de las emisiones totales de Oxidos de Nitrógeno del sector industrial y un 12% de las emisiones totales de Navarra para dicho contaminante.

RED DE CONTROL

El ozono troposférico se genera por reacciones químicas que se intensifican por la radiación solar y las altas temperaturas. El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local pone en marcha todos los años entre mayo y septiembre una campaña de control de niveles de ozono troposférico por el aumento de las temperaturas. Las mediciones se realizan a través de una red de 9 estaciones fijas situadas en Funes, Olite, Tudela, Sangüesa, Altsasu/Alsasua, Leitza y Pamplona (en los barrios de Iturrama, Rochapea y II Ensanche/Plaza de la Cruz).

Además del ozono troposférico, estas estaciones evalúan otros cuatro contaminantes: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Los análisis de esta red de calidad del aire pueden ser consultados en tiempo real.