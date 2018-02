Una concentración en Pamplona recuerda al joven Ekai y critica la "transfobia de la sociedad"

La concentración, que ha tenido lugar a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema 'Ekai, Nafarroa zurekin. Navarra contigo', ha comenzado con diez minutos de silencio alrededor de una gran bandera transgénero que ha culminado con los aplausos y ofrendas florales por parte de los asistentes. Entre las personas que han acudido al homenaje se ha podido ver a los concejales del Ayuntamiento de Pamplona Laura Berro (Aranzadi), Patricia Perales y Aritz Romeo (EH Bildu), el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, el parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez; y la directora del Instituto Navarro de Igualdad (INAI), Mertxe Leranoz.

Dos representantes de Kattalingorri y Transkolore han leído un manifiesto en el que han transmitido su "cariño y apoyo" a la familia y allegados de Ekai y han lamentado el "duro suceso" de Ondarroa "por causa de la sociedad tránsfoba en la que todavía nos toca vivir". "Esto nos crea mucho dolor y una gran sensación de injusticia" porque "tenía toda la vida por delante", ha continuado.

Asimismo, han destacado que "esto no es un hecho aislado sino que es parte de un sistema opresor el cual impone maneras rígidas de ser". Por ello, han reclamado "leyes que nos amparen, sistemas educativos y sanitarios que nos atiendan y la eliminación de todo tipo de trabas administrativas que nos impidan autodeterminarnos y vivir como somos libremente".

Han reconocido que "la sociedad va cambiando y existen familias maravillosas como la de Ekai que se esfuerzan por comprender y acompañar a sus hijos e hijas". "Aun queda un largo recorrido para que todas quepamos en esta sociedad", han reconocido. "Queremos construir una sociedad más justa, donde la diversidad sea un valor y no algo a combatir", han concluido.

Al finalizar el acto ha tomado la palabra la cantante Kai Etxaniz que ha destacado que "Kai hay en todos los sitios" y "no quiero que lloremos más Ekai y para eso todo el mundo tiene que hacer cosas, la sociedad y las instituciones". "Esto no es cuestión de banderitas sino de personas que se cansan de esperar y no pueden más", ha remarcado Etxaniz que se ha dirigido a "la gente que os sentís así" para decirles que "no estáis solas" y les ha instado a "buscar ayuda".