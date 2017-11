El contratenor Philippe Jaroussky ofrecerá un concierto monográfico de Haendel en Baluarte este lunes

Sobre el escenario le acompañará el Ensemble Artaserse, integrado por músicos de los más prestigiosos conjuntos barrocos de Europa que él mismo fundó en 2002 junto a Christine Plubeau (viola da gamba), Claire Antonini (tiorba) y Yoko Nakamura (clave y órgano), ha informado Baluarte en una nota.

El concierto será un repaso a lo más selecto de la música operística del prolífico compositor barroco; una selección de arias y oberturas de las óperas Flavio, Radamisto, Siroe Rey de Persia, Imeneo, Giustino y Tolomeo Rey de Egipto; tesoros casi olvidados de estas óperas compuestas entre 1720 (Radamisto) y 1740 (Imeneo).

Las entradas cuestan 21, 32 y 45 euros. Además, ya están a la venta las entradas del programa Baluarte Joven (para titulares del Carné Joven), que cuestan 6, 10 y 14 euros.

Philippe Jaroussky es uno de los contratenores con más prestigio internacional por su prodigiosa técnica vocal, ha añadido Baluarte. Así lo confirman algunos de los premios que ha recibido: Victoires de la Musique (Artista Lírico Revelación en 2004; Artista Lírico en 2007 y 2010); o Echo Klassik, entre otros. Jaroussky abarca un repertorio extremadamente amplio dentro del campo barroco, desde los refinamientos del XVII con compositores como Monteverdi, Sances o Rossi hasta el virtuosismo de Handel o Vivaldi. Recientemente, ha abordado un repertorio muy diferente, centrado en melodías francesas.

Colabora regularmente con algunas de las mejores formaciones barrocas y actúa en las salas y festivales más prestigiosos del mundo. En 2002 fundó el Ensemble Artaserse, con el que actúa regularmente por toda Europa. En la temporada 15/16, Jaroussky fue artista residente en el Koncerthaus de Berlín. En 2015 debutó en el Festival d'Aix en Provence con Alcina.

Entre sus últimos trabajos destacan Theodora con William Christie y Les Arts Florissants en París, Nueva York y en Ámsterdam, y el estreno de la ópera Only the Sound Remains de Kaija Saariaho en Ámsterdam, Madrid, París y en Nueva York. Artista exclusivo de Erato-Warner Classics, cuenta con una amplia discografía, cuyos últimos lanzamientos han sido La Storia di Orfeo y The Haendel album en marzo y octubre de 2017, respectivamente.

El Ensemble Artaserse dio su primer concierto en octubre de 2012 en el Teatro del Palais-Royal en París, con el programa Musiche a voce sola del compositor italiano Benedetto Ferrari. Esta selección musical fue grabada y editada por el sello francés Ambroisie y obtuvo numerosos y prestigiosos premios como Diapason, 10 de Classica-Repertoire o Timbre de diamante de la revista Opera International.

A partir de ese momento, y gracias a su habilidad para adaptarse a numerosos repertorios incluyendo a Antonio Vivaldi o George Friedric Handel, el conjunto ha actuado en los más reconocidos y prestigiosos festivales y salas de conciertos de Europa. En 2011 viajaron a Japón y en 2014 a Sudamérica. Su discografía incluye títulos como Musiche a voce sola de Benedetto Ferrari (Ambroisie-Naïve) y sus dos aclamadas grabaciones para Virgin Classics: Virtuoso cantatas de Vivaldi y Beata Vergine con música italiana del s. XVII dedicada a la Virgen María. A comienzos de 2017, grabaron el CD de arias de ópera de Handel que ha dado origen a la gira de la que forma parte este concierto.