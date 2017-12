El cuatripartito saca adelante los terceros presupuestos de la legislatura con el rechazo de la oposición

Éstas son las terceras cuentas que se aprueban en la legislatura, haciendo valer su mayoría los grupos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, frente a la postura contraria de UPN, PSN y PPN.

En el trámite parlamentario del proyecto se han incorporado alrededor de 150 enmiendas, la práctica totalidad presentadas por el propio cuatripartito. Además, se ha introducido un voto particular de Podemos para modificar su postura de apoyo a varias enmiendas que presentó la oposición relativas al ciclo de educación 0-3 años y que el resto de socios del Gobierno no respaldaba.

Para 2018, el límite de gasto no financiero asciende a 3.889.805.200 euros, una subida del 4,07% con respecto al año anterior, lo que supone, en términos absolutos 151,8 millones de euros más. Además, el gasto financiero supondrá para el próximo ejercicio 274 millones de euros. Las áreas sociales son las que cuentan con un mayor peso en el presupuesto y representan el 55,4% del gasto total no financiero.

En el debate en el pleno del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que con una reforma fiscal "confiscatoria" el Gobierno de Navarra dispone para 2018 de 425 millones de euros más de gasto que en 2015, pero "ni con eso son capaces de cumplir con lo que firmaron en el acuerdo programático en políticas sociales, porque no son capaces de gestionar y porque la parte nacionalista es la que manda en este Gobierno". "Las entidades sociales se quejan de estos presupuestos, pero ¿se quejan las entidades nacionalistas? ¿Se quejan los euskochiringuitos? No, no se quejan porque se les da todo y más", ha asegurado.

Esparza ha afirmado que éstos son unos Presupuestos "ideológicos a mayor gloria de Sabino Arana y de Telesforo Monzón". "Telesforo Monzón militó en el PNV, después defendió a ETA y finalmente fundó Herri Batasuna, no se convierta usted en Telesforo", le ha dicho a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que los Presupuestos son "la ley más importante y es conveniente recordar que en sus últimos cuatro años de Gobierno UPN sólo consiguió aprobarlos en una ocasión y en tres años fue incapaz de acordar con nadie". "Afortunadamente, estos son los terceros presupuestos que se aprueban esta legislatura, en un signo claro y potente de la estabilidad del Gobierno y de su compromiso con la integración social de la ciudadanía y la cohesión territorial de Navarra", ha sostenido.

Además, Martínez ha asegurado que los Presupuestos son "la muestra del innegable esfuerzo que los cuatro grupos que sustentamos al Gobierno hacemos diariamente para llevar a cabo ni más ni menos que eso que la ciudadanía exige a quienes estamos en política: negociar, negociar y negociar". "Sabemos que nadie se va a quedar satisfecho al cien por cien, pero las mejoras introducidas devienen en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", ha añadido.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha realizado una "lectura crítica de estos presupuestos, que no tiene todos los contenidos que nosotros quisiéramos, pero creemos sin duda que servirán para dar pasos en profundidad para el cambio". "Tenemos la responsabilidad de garantizar la estabilidad del Gobierno y tenemos el compromiso para sacar adelante estos instrumentos y votamos a favor sin duda aunque seamos críticos", ha señalado.

Araiz ha afirmado que su grupo es consciente de que "para algunos sectores del cambio estos presupuestos y los dos anteriores no son suficientes y no cubren todas las necesidades". "Estamos de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo les decimos que las cuentas son la consecuencia de un acuerdo entre diferentes grupos. El cien por cien del Presupuesto no es nuestro y seguramente tampoco lo es de otros grupos", ha dicho. Además, ha apuntado a UPN que "Telesforo Monzón escribió que Navarra no tiene por qué incorporarse a nada, a Navarra le corresponde estar y ser".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que los Presupuestos de 2018 "mejoran en algo los de este año, responden más a los interés de la mayoría y mucho menos a los de la minoría, pero seguimos con el lastre del techo de gasto y del artículo 135 de la Constitución, lo que nos limita los avances en educación, en sanidad, en políticas sociales, o en políticas de empleo".

Mikel Buil ha afirmado que "se recauda poco, mal y de manera injusta" y ha pedido a la oposición que "deje de hacer demagogia". "Navarra no es ningún infierno impositivo como dicen los privilegiados de siempre y sus acólitos políticos. Necesitamos un suelo de ingresos que garantice que los derechos básicos nunca puedan ser recortados. El problema de este país no está en lo que se gasta, sino en lo que se recauda, y la clave en Navarra está en la lucha decidida contra el fraude fiscal", ha asegurado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha lamentado que "este proyecto de ley, que partía de un planteamiento en el apartado de gastos mejor que el año pasado, se ha quedado en una insuficiente mejoría y no ha llegado a la categoría de buen proyecto porque no lo han querido los propios miembros de cuatripartito". "Tendimos la mano al Gobierno para dialogar, para mejorar el proyecto, pero parece que los socios del Gobierno tienen otras prioridades", ha señalado, para criticar el "talante del cuatripartito".

María Chivite ha afirmado que este Presupuesto "no es de izquierdas y no es de progreso". "No se apuesta por la inversión productiva, no se apuesta por las carreteras, no vemos infraestructuras clave, no vemos impulso para la educación pública, no vemos que la Atención Primaria se sitúe como un referente sanitario, sigue habiendo falta de recursos en las políticas sociales. Han vendido un cambio social que no es tal. Es una burbuja que se ha pinchado. Este cambio no es ni de izquierdas ni progresistas, es un cambio nacionalista", ha señalado.

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha afirmado que los Presupuestos son "irresponsables y absolutamente ideológicos, dejando en evidencia el sesgo nacionalista vasco, guiándose para su elaboración solo por criterios arbitrarios". "Estos no son los Presupuestos Generales de Navarra, son los Presupuestos del Gobierno de Barkos, que van a servir para favorecer solo a algunos navarros, el resto no cuentan", ha dicho.

Beltrán ha señalado además que "en cada debate, desde el primero de investidura, la presidenta del Gobierno se esmera en decir una y otra vez que tiene la mano tendida a la oposición y que le gustaría trabajar en unión, pero una vez más los hechos demuestran que la señora Barkos dice una cosa y hace absolutamente la contraria, y además se siente bien orgullosa de eso, no es una persona de fiar". "En el debate en comisión de las enmiendas se ha aplicado un absoluto rodillo", ha criticado.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha indicado que éstos son unos Presupuestos "totalmente alejados de la motosierra social que en la pasada legislatura aplicó el Gobierno de UPN o que sigue aplicando el PP en el Gobierno central". "Si algo hay en la nueva política presupuestaria de esta legislatura es que estamos pasando de los recortes a una clara expansión del gasto social", ha destacado.

José Miguel Nuin ha explicado que "las entidades sociales consideran insuficientes y nosotros también tenemos esa visión crítica de que tenemos que avanzar mucho más, pero eso no vale para negar que eso ya se está haciendo". "No se puede negar el hecho de que entre lo que pasaba la pasada legislatura y lo que está pasando en esta va un mundo. Negar el avance que se está produciendo en esta legislatura es negar la realidad", ha indicado.