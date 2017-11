Un abogado defensor pide "respeto a la actuación judicial" por la supuesta violación para "dejarle impartir justicia"

El abogado Agustín Martínez Becerra, letrado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal en Sanfermines de 2016, ha pedido que se "respete la actuación judicial" y que "no se entre en una dinámica valorativa sobre cada una de las decisiones que vaya tomando el tribunal, para dejarle impartir justicia".

Así se ha pronunciado el abogado a la salida de la tercera sesión del juicio, que ha valorado con "el mismo nivel" de satisfacción con el que salió en la jornada anterior "teniendo en consideración que no se entra dentro de los hechos, sino que son todo elementos colaterales y por lo tanto no se ha aportado nada nuevo".

Este miércoles han declarado en el juicio cuatro policías municipales y tres agentes de la Policía Foral. El letrado ha explicado que no iba a "entrar en la valoración de las declaraciones ni en el contenido de ellas". "No debo, ni puedo ni quiero entrar en el análisis del contenido de las declaraciones. No voy a decir ni que sí ni que no", ha dicho, preguntado sobre si los policías municipales han ratificado que la joven se encontraba en estado de shock.

Acerca del hecho de que policías que participaron en la detención manifestaran que la actitud de los acusados fue colaborativa, el letrado se ha limitado a responder: "Ciertamente".

A preguntas de los periodistas sobre la diferente valoración que están haciendo la acusación y las defensas, Martínez Becerra ha señalado que "cada uno hace la valoración que entiende pertinente" y que la acusación tiene su "opinión".

Acerca del contenido de la declaración de la joven denunciante que ha trascendido en los medios, el abogado ha dicho que le "sorprende profundamente porque no se parece en nada a la declaración, que afortunadamente está grabada, y cuando se llegue al momento correspondiente de exponer sobre la misma, se expondrá con los minutos y las circunstancias que se realizó".

A continuación, ha dicho que le está "sorprendiendo realmente que desde determinados medios o determinados comentarios se está empezando una especie de campaña para dudar de la imparcialidad del juzgado, poniendo en duda la práctica de determinadas pruebas, la admisión de determinadas pruebas, o diferentes actuaciones". "Entendemos que desde la Sección Segunda se va a actuar en atención a lo que se realice dentro del procedimiento y dudar sobre la práctica por parte de la Sección Segunda de un juicio justo me parece inadecuado e improcedente", ha indicado.

Preguntado acerca de si se estaba refiriendo a la admisión de un informe encargado a un detective privado sobre la vida de la joven denunciante, Martínez Becerra ha dicho que se refiere "a las críticas que en un momento determinado se pueden estar vertiendo desde diferentes medios en relación con la admisión o no de pruebas, con la práctica o no práctica de actividades que se están desarrollando en el juicio". "Vamos a intentar respetar la actuación judicial y no entrar en una dinámica valorativa sobre cada una de las decisiones que vaya tomando el tribunal, para dejarle impartir justicia", ha indicado.