Las once escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona reciben 801 solicitudes

Las once escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona recibieron 801 solicitudes de preinscripción para el curso que viene, 43 menos que el año anterior. Para el curso 2016-2017 esas escuelas ofertaban 520 plazas, por lo que se han registrado 1,5 solicitudes para cada plaza, es decir, hay un 55% más de preinscripciones que de vacantes.

Todas la escuelas, excepto Hello Egunsenti y las que ofrecen módulos de media jornada, han recibido más solicitudes que plazas ofertadas, por lo que cubrirán su demanda.

Estos datos se han dado a conocer este lunes en la reunión de la Junta de Gobierno del organismo autónomo en la Casa Consistorial. Sumando las cinco escuelas de las que es titular el Gobierno de Navarra en Pamplona se han recibido un total de 1.074 preinscripciones para el curso 2017-2018, un 3% más que el año pasado cuando se registraron 1.042.

Pamplona contará este año con 16 escuelas infantiles públicas, 11 de titularidad municipal (Haurtzaro esta cerrada por obras de remodelación) y 5 dependientes del Gobierno de Navarra. Se han completado todas las unidades en las líneas de jornada completa en castellano y en euskera de las siete escuelas infantiles municipales que ofertan estos modelos (Mendebaldea, Mendillorri y Rochapea, que asume la matriculación de Haurtzaro, que acometerá obras en el segundo semestre del año, en castellano; Donibane, Goiz Eder, Izartegi y Printzearen Harresi en euskera), así como en Hello Buztintxuri y Hello Azpilagaña, que ofertan castellano con actividades en inglés.

Se han recibido menos solicitudes que plazas ofertadas en Hello Egunsenti (tanto en jornada completa como en media jornada) y en las otras tres que ofertan media jornada, José María Iribarren, Goiz Eder y Hello Azpilagaña. Y es que en el caso de la media jornada, el número de preinscripciones ha descendido en un 10% respecto al mismo periodo del año anterior, 88 solicitudes para el próximo curso por 98 para el 2016-2017. Las preinscripciones para jornada completa en las escuelas infantiles del Ayuntamiento han pasado de 746 a 713.

DESGLOSE DE LAS SOLICITUDES

Las cuatro escuelas que ofertan un modelo lingüístico en euskera son Goiz Eder, Donibane, Izartegi y Printzearen Harresi. Suben las preinscripciones en Donibane (89 recibidas por 86 del curso pasado). En Goiz Eder han descendido las preinscripciones para jornada completa (50 por 54 del curso anterior) y han aumentado las de media jornada (23 por 19, aunque por debajo de las 27 plazas ofertadas). También bajan en Izartegi (47 para el próximo curso y 67 para este, aunque se mantiene en parámetros de hace dos años) y en Printzearen Harresi (de 81 se ha pasado a 69 preinscripciones, demanda parecida a los cursos anteriores al pasado).

En la línea de castellano, la E.I. Mendebaldea ha aumentado las preinscripciones recibidas, pasando de 75 a 87 para el próximo curso y han descendido en la E.I. Mendillorri, con 111 solicitudes registradas para el curso que viene por 120 del año anterior. En la E.I. Rochapea casi triplican las solicitudes del curso anterior, ya que en el primer semestre de 2017-2018 acogerán a los menores de la E.I. Haurtzaro, que comenzará sus obras de reforma para adaptarse a la normativa regional. Se han recibido 61 solicitudes. En la E.I. José María Huarte, únicamente con media jornada, bajan las solicitudes de 31 a 27 y no se cubran las plazas ofertadas.

En cuanto a las escuelas en castellano con actividades en inglés, aumentan las preinscripciones en Hello Buztintxuri (89 frente a 81 del curso pasado) y descienden en Hello Azpilagaña (85 por 91 en 2016-2017 en jornada completa y 31 por 38 en media jornada). En Hello Egunsenti suben las preinscripciones (de 19 el curso pasado a 25 este en jornada completa y 7 más a media jornada), pero no son suficientes para cubrir la demanda de plazas ofertadas (29 y 40, respectivamente), ha detallado el Ayuntamiento.

UN 18% DE MENORES PREINSCRITOS DE FUERA DE PAMPLONA

Según los datos de la preinscripción para el próximo curso en las escuelas infantiles de Pamplona de titularidad municipal, el 18% de los menores que han presentado su solicitud no residen en Pamplona. De los 801 niños de 0 a 3 año preinscritos un total de 148 no residen en la capital (en 92 casos los padres y madres trabajan en Pamplona y en 56 casos no trabajan en Pamplona). Sumando las escuelas dependientes del Gobierno de Navarra, la tasa de preinscritos de fuera de Pamplona es del 16% (172 de 1.074 solicitudes recibidas).

La E.I. Mendillorri es la que más porcentaje de menores de fuera de Pamplona tiene tras la preinscripción, alcanzando el 49% (54 menores de los 111 apuntados). En Goiz Eder (jornada completa) el porcentaje es del 24%, en Mendebaldea del 20%, en Izartegi del 19%, en Hello Buztintxuri del 15% y en Hello Azpilagaña (jornada completa) y Goiz Eder (media jornada), del 13%.

En las medias jornadas de Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti (31 y 7 menores, respectivamente) todos los menores preinscritos residen en Pamplona. En la línea de castellano de la E.I. San Jorge solo hay un menor de fuera de Pamplona entre los 34 preinscritos (un 3%). Hay un 7% de menores de fuera de Pamplona en José María Huarte, un 9% en Printzearen Harresi, un 11% en Rochapea y un 12% en Donibane y Hello Egunsenti (jornada completa), ha concluido el Consistorio.