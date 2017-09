La mayoría de sindicatos no ven "justificada" la lista única en las oposiciones de Educación

Los sindicatos Afapna, CCOO, ANPE, APS, CSIF y UGT, que conforman la mayoría de la representación del personal docente no universitario, no ven "justificada" la propuesta de la lista única de del departamento de Educación para la próxima oferta pública de empleo y le han exigido que "no adopte una decisión tan importante sin contar con la opinión de los miles de docentes afectados".